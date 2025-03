Barna, despre respingerea înregistrării candidaturii lui Georgescu de către BEC: Decizia era aşteptată în Parlamentul European

La nivel european oamenii aşteaptă să vadă o consecvenţă a deciziilor care au determinat anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale din România, a declarat luni, la Strasbourg, eurodeputatul USR Dan Barna, despre respingerea de către Biroul Electoral Central a înregistrării candidaturii lui Călin Georgescu, transmite Agerpres.

Întrebat dacă a avut discuţii la nivelul Parlamentului European cu colegii din grupul Renew Europe sau din alte grupuri politice despre situaţia creată în România ca urmare a respingerii înregistrării candidaturii lui Călin Georgescu de către BEC, Dan Barna a confirmat că a avut o serie de contacte pe această temă.

„Este o decizie care era cumva aşteptată şi previzibilă tocmai prin faptul că, de la nivel european, cumva având o perspectivă mai puţin emoţională faţă de situaţia de acasă, de la Bucureşti, oamenii aşteaptă să vadă o consecvenţă a deciziilor care au determinat anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale. Toţi cei cu care am vorbit, exceptând poate câteva voci din zona conservatoare, aşteptau ca această decizie a BEC, şi se anticipează şi a Curţii Constituţionale, să fie cumva în această direcţie, de menţinere a unei decizii pentru care au existat nişte premise, nu neapărat foarte transparente la momentul iniţial, dar care am văzut că în ultima perioadă – prin descinderi, prin descoperirile acelea de armament, mitraliere, planuri şi toate lucrurile acestea – arată cumva că era mai mult decât o campanie aparent făcută cu zero lei de către domnul Georgescu”, a declarat Barna într-un briefing pentru jurnalişti români.

Dan Barna, care este vicepreşedinte al grupului Renew din PE, a spus că în cazul lui Călin Georgescu a fost vorba despre o campanie „în care interferenţele din afara spaţiului democratic sunt evidente şi confirmate din ce în ce mai mult”. „Din această perspectivă, în Parlamentul European nu a fost niciun fel de emoţie, pentru că decizia era aşteptată”, a mai spus Barna.

El a mai afirmat că ceea ce s-a întâmplat duminică seară la BEC „arată că în sfârşit instituţiile încep că funcţioneze când democraţia este sub un asalt dramatic”.

„Decizia de ieri (duminică – n.r.) a avut acele neclarităţi care au determinat o discuţie pe componenta de fond şi pe componenta de formă. Motivarea care a venit ulterior a lămurit lucrul acesta. Este o decizie care, repet, pe actualul context politic din România era necesară şi firească”, a spus eurodeputatul USR.

Întrebat de ce reprezentantul USR în BEC a votat pentru înregistrarea candidaturii lui Călin Georgescu, el a răspuns că „a fost mai degrabă o poziţionare neinspirată, justificată de componenta strict formal juridică a discuţiei care a avut loc în cadrul în cadrul BEC, lucrurile lămurindu-se apoi în momentul în care a apărut şi motivarea.”

Dan Barna a mai spus că, din ce a aflat de la colegii din USR, „a fost o decizie mai degrabă de moment, n-a fost o decizie în cadrul unui for de conducere” al formaţiunii pe care o reprezintă.

BEC a anunţat, duminică seară, că a fost respinsă înregistrarea candidaturii în alegerile prezidenţiale a lui Călin Georgescu. Decizia poate fi contestată la CCR în termen de 24 de ore.

Europarlamentarii se află la Strasbourg pentru o nouă sesiune plenară de luni până joi. Asistenţa financiară şi militară pentru Ucraina, viitoarea Carte Albă privind viitorul apărării europene şi un pachet de sprijin pentru avansarea integrării Republicii în UE se numără printre principalele teme de pe agenda sesiunii.