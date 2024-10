Barack Obama face campanie pentru Kamala Harris, încercând să atragă electoratul masculin din Pennsylvania

Fostul preşedinte Barack Obama a prezentat pasional argumente împotriva lui Donald Trump în timpul unui miting de campanie desfăşurat în Pennsylvania, în care a cerut direct bărbaţilor să respingă bravada lui Trump şi să o susţină pe vicepreşedinta Kamala Harris, relatează agenția Reuters, citată de News.ro.

Barack Obama a fost un susţinător vocal al lui Harris de când aceasta a preluat ştafeta după ce preşedintele Joe Biden s-a retras din cursa electorală, în iulie, în urma unei prestaţii slabe la dezbaterea împotriva lui Trump, fostul preşedinte republican.

Barack Obama, al cărui mandat la Casa Albă s-a încheiat în 2017, este încă popular în rândul susţinătorilor de bază ai partidului său democrat. Discursul pe care l-a susţinut la Universitatea din Pittsburgh, care a avut loc în timp ce Harris şi-a petrecut ziua făcând campanie în Nevada şi Arizona, este primul dintre mai multe evenimente pe care intenţionează să le organizeze în săptămânile următoare în statele unde competiţia este strânsă şi care sunt susceptibile de a decide alegerile.

În comentariile în care l-a criticat pe Trump atât pentru caracterul său, cât şi pentru propunerile sale politice, Obama s-a concentrat asupra alegătorilor de sex masculin, un electorat pe care Harris a avut dificultăţi în a-l cuceri. „Îmi pare rău, domnilor. Am observat acest lucru în special la unii bărbaţi care par să creadă că modul în care se comportă Trump, atacurile lui şi dispreţul faţă de oameni sunt un semn de forţă. Sunt aici să vă spun că asta nu este adevărata forţă”, a spus el.

„Adevărata putere înseamnă să ajuţi oamenii care au nevoie şi să îi aperi pe cei care nu se pot apăra întotdeauna singuri. Asta ar trebui să ne dorim pentru fiicele noastre şi pentru fiii noştri”, a pledat Obama.



Hello, Pittsburgh! Tune in as I take the stage to talk about the importance of electing @KamalaHarris and @Tim_Walz. https://t.co/O0J1KZFWAw

— Barack Obama (@BarackObama) October 10, 2024

Înainte de miting, în timpul unei opriri la un birou local de campanie, Obama a mers un pas mai departe, sugerând că bărbaţii de culoare nu o susţin pe Harris din cauză că este femeie. „O parte din asta mă face să cred – şi mă adresez direct bărbaţilor – o parte din asta mă face să cred că, ei bine, voi pur şi simplu nu percepeţi ideea de a avea o femeie ca preşedinte şi veniţi cu alte alternative şi alte motive pentru asta”, a spus Obama.

La miting, Obama a afirmat că lui Trump îi pasă doar de propriul ego şi de bani. El a subliniat că Harris a fost crescută în clasa de mijloc şi a crezut în valorile americane, pe care le-a pus în contrast cu neadevărurile şi încercările deliberate ale lui Trump de a înşela, inclusiv recent cu privire la răspunsul guvernului la uragane. „De când a devenit asta acceptabil?” a întrebat retoric Obama.

El a subliniat, pe de altă parte, „planurile concrete” ale lui Harris privind locuinţele şi impozitele. „Kamala este la fel de pregătită pentru această funcţie ca orice candidat la preşedinţie”, a spus el. „Cu Kamala ai planuri reale. Trump – concepte ale unui plan”, a subliniat fostul preşedinte.

Obama nu este singurul fost preşedinte pe care campania lui Harris îl foloseşte în campanie. Bill Clinton, ca şi Barack Obama un preşedinte democrat cu două mandate, precum şi un fost guvernator al statului Arkansas, vor face escală în Georgia duminică şi luni, înainte de a se duce în Carolina de Nord pentru un tur cu autobuzul la sfârşitul săptămânii, într-un efort de a ajunge la alegătorii din mediul rural.

TINERII, INSUFICIENT IMPLICAŢI



Evenimentul organizat de Obama într-un campus universitar a vizat, de asemenea, în parte, atragerea alegătorilor tineri. Tinerii sunt o parte esenţială a coaliţiei pe care campania lui Harris speră să o propulseze spre victorie. Cu toate acestea, înscrierea la vot a tinerilor din 34 de state este în scădere faţă de acum patru ani, conform datelor actualizate în septembrie de Centrul de informare şi cercetare privind învăţarea şi implicarea civică de la Universitatea Tufts.

Numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani înregistrate pentru a vota în Pennsylvania în septembrie a fost cu 15% mai mic decât în ziua alegerilor din 2020, au arătat datele centrului.

„Înţeleg de ce anumiţi tineri se simt descurajaţi şi poate nu sunt la fel de pasionaţi de politică sau interesaţi de vot”, a declarat AJ Herzog, 27 de ani, participant la miting, menţionând războaiele din Gaza şi Ucraina. „Cred că oamenii se simt deznădăjduiţi în anumite cazuri în care, indiferent pentru cine votează, este cam la fel. Dar cred că există mai multe oportunităţi de schimbare cu Kamala Harris ca preşedinte decât cu Donald Trump”, a adăugat interlocutorul.

Implicarea lui Obama ar putea contribui la motivarea tinerilor în ultima etapă a campaniei. Fostul preşedinte a mai încercat să fie un apropiat al candidaţilor democraţi, organizând evenimente pentru Hillary Clinton în 2016 şi pentru Biden în 2020, în special la sfârşitul ciclului electoral, când votul anticipat a început, ca şi acum.

ECHIPA LUI TRUMP MINIMALIZEAZĂ CONTRIBUŢIA LUI OBAMA



Echipa de campanie a lui Trump a respins remarcile şi influenţa lui Obama.

„Dacă cuiva i-ar fi păsat de ceea ce spune Obama, Hillary Clinton ar fi fost preşedinte”, a declarat purtătoarea de cuvânt a campaniei Trump, Karoline Leavitt.

Obama a contribuit la strângerea a 80 de milioane de dolari pentru campania prezidenţială din 2024, potrivit unui consilier. El şi soţia sa, Michelle, au ţinut discursuri entuziaste în sprijinul lui Harris la Convenţia Naţională Democrată din august. Şi se aşteaptă ca fosta primă-doamnă să continue şi ea campania pentru Harris.

La rândul ei, Kamala Harris a fost unul dintre primii susţinători ai candidaturii lui Obama la alegerile prezidenţiale din 2008, iar acesta a ajutat-o în culisele partidului pentru candidatura din 2024. Unii consideră că Obama a contribuit la scoaterea lui Biden din cursă după ce îngrijorările democraţilor cu privire la vârsta şi abilităţile liderului în vârstă de 81 de ani au crescut vertiginos după dezbaterea din iunie împotriva lui Trump.

Harris şi Trump rămân într-o cursă strânsă, iar victoria în Pennsylvania ar putea fi esenţială pentru câştigarea Casei Albe.

„Înţeleg de ce oamenii caută să zdruncine lucrurile”, a spus Obama mulţimii de la miting. „Îi înţeleg pe oameni, care se simt frustraţi, care au sentimentul că ‘putem face mai bine’. Ceea ce nu pot înţelege este de ce cineva ar crede că Donald Trump va schimba lucrurile într-un mod care este bun pentru voi, Pennsylvania”, a punctat Obama.