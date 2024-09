Bani blocați ilegal pe mii de carduri educaționale, în a doua săptămână de școală – reclamă părinții elevilor păgubiți / Adrian Câciu, ministrul fondurilor europene: Vom da o circulară pentru a debloca banii cât mai repede

Mai multe persoane care au carduri educaționale în valoare de 500 de lei primite anul școlar trecut au semnalat Edupedu.ro faptul că li s-au retras banii necheltuiți, pe motiv că tichetele „au expirat”, fără să primească nici o explicație, scrie în exclusivitate Edupedu.ro.

Emitenții cardurilor spun că banii ar fi trebuit cheltuiți în timpul anului școlar 2023-2024, deși în Ordonanța de Urgență nr. 83, este specificat faptul că tichetul [N. Red. tichetul înseamnă suma] este valabil „un an de la data emiterii”, iar cardurile educaționale nu au fost emise în septembrie anul trecut, ci abia în ianuarie 2024, când a început și încărcarea lor, după cum a scris Edupedu.ro în mai multe articole.

Părinții care mai păstraseră bani pe cardurile educaționale de anul trecut, din voucherele în valoare de 500 de lei, s-au trezit cu sumele rămase blocate. Mai multe persoane, beneficiare ale acestor carduri, au trimis mesaje la redacția Edupedu.ro prin care reclamă faptul că au rămas fără bani pe cardul educațional cu care urmau să cumpere rechizite și îmbrăcăminte pentru copii la școală.

Potrivit unor estimări neoficiale ar fi vorba despre peste 2.600 de tichete educaționale.

„Cardul educațional a fost alimentat în februarie 2024. Copilul meu avea deja achiziționat tot ce era necesar pentru acel an școlar, așa că am lăsat cardul ca să îl am pentru clasa I în acest an școlar, 2024-2025, să-l folosesc în septembrie. Nu am folosit toată suma mai aveam 350 de lei pe el. Astăzi când să plătesc a fost respinsă tranzacția”, ne-a scris un părinte.

Citește articolul complet pe Edupedu.ro.