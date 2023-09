Avocatul lui Dumitru Buzatu, mesaj pe Facebook: Terminaţi-o, vă rog, cu urarea: La mulţi ani şi ţie, dar şi clientului tău! Not funny!

Avocatul fostului preşedinte al CJ Vaslui Dumitru Buzatu, Daniel Atasiei, a scris vineri pe Facebook, după ce instanţa a decis menţinerea fostului şef al CJ Vaslui în arest, că nu s-a reuşit nici măcar un egal în disputa cu procurorii DNA, dar că va pregăti mult mai bine apărarea pentru runda următoare, relatează News.ro.

Totodată, avocatul Atasiei le-a cerut prietenilor săi de pe Facebook, ca de ziua sa de naştere, să nu mai scrie mesajul „La mulţi ani şi ţie, dar şi clientului tău!”

Avocatul lui Dumitru Buzatu a primit astfel de mesaje, dar ele nu apar în comentarii, fiind probabil şterse.

„Domnul Buzatu rămâne în continuare în arest! Aşa a decis Curtea astăzi. Nu e chiar cea mai grozavă veste pe care mi-o doream de ziua mea de naştere, dar asta e viaţa! Nu am reuşit să învingem, nu am reuşit nici măcar să scoatem un egal… Vom fi mai bine pregătiţi pentru runda următoare (peste probabil 20 de zile) însă nu am nicio îndoială că şi adversarul va face acelaşi lucru! PS: Terminaţi-o, vă rog, cu urarea: „La MULŢI ani si ţie, dar şi clientului tău! Not funny!”, a scris avocatul Daniel Atasiei pe Facebook la câteva ore după ce Curtea de Apel din Iaşi a decis ca Dumitru Buzatu să rămână în continuare în arest.

Fostul baron PSD de Vaslui Dumitru Buzatu rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Iași i-a respins, vineri, contestația.