VIDEO Avion cu trupe Wagner la bord, prăbușit în Mali / Niciun bilanţ oficial nu a fost comunicat / ”Răniţi albi au fost transportaţi cu alt avion către o destinaţie necunoscută”

O înregistrare video a prăbuşirii unui avion de transport de tip Iliuşin 76 (Il-76) aparţinând armatei din Mali, la bordul căruia se aflau mercenari din cadrul grupării paramilitare ruse Wagner, sâmbătă, la Gao (nord), circulă începând de miercuri pe reţele de socializare, în contextul în care junta păstrează tăcerea, relatează Agerpres, care citează AFP.

Înregistrarea surprinde un avion de tip Il-76 de fabricaţie rusă care aterizează, îşi continuă cursa nebună, iese de pe pistă, dispare într-un nor de praf şi apori explodează.

Avionul aparţinea armatei din Mali şi avea la bord militari din gruparea paramilitară rusă Wagner, declarau duminică surse militare şi salvatori AFP.

Niciun bilanţ oficial mu a fost comunicat, însă bilanţul uman şi material este grav, potrivit unor surse aeroportuare şi diplomatice, care nu au avansat un bilanţ al victimelor.

Footage of the crash of Il-76 transport aircraft (Malian tail number TZ-98T) in Gao that was operated by Mali Air Force.

The aircraft had no relation to Russian Wagner PMC. pic.twitter.com/dyBtP2nAI6

