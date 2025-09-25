G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Autorităţile maghiare au găsit 4,4 kilograme de marijuana într-un microbuz care se…

microbuz Romania, migranti, microbuz accident budapesta

Autorităţile maghiare au găsit 4,4 kilograme de marijuana într-un microbuz care se deplasa din România spre Italia

Articole25 Sep 0 comentarii

Poliţiştii gărzii financiare au găsit peste 4,4 kilograme de marijuana într-un microbuz românesc, care a fost controlat pe autostrada M7, a comunicat, joi, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Vamală (NAV) agenţiei maghiare de presă MTI, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Conform comunicatului, în vehicul se aflau opt pasageri, în afară de şofer, care au declarat că se deplasează din România în Italia. Pe lângă bagajele pasagerilor, în portbagaj se aflau diverse pachete, iar ofiţerii de patrulă au decis să inspecteze unele dintre ele.
 

În două cutii de carton inspectate s-a găsit o substanţă suspectă a fi narcotică, iar testul a arătat că este vorba de marijuana.

Poliţia a preluat cazul, care este investigat în prezent în cadrul unei proceduri penale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O comisie a Parlamentului European a respins cererea Ungariei de ridicare a imunităţii opozantului Peter Magyar şi a activistei Ilaria Salis

Articole23 Sep • 538 vizualizări
0 comentarii

Viktor Orban: Poporul suedez ne este prieten, dar guvernul suedez nu este prietenul Ungariei

Articole19 Sep • 964 vizualizări
2 comentarii

Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Trump de a opri importurile de energie din Rusia

Articole18 Sep • 369 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.