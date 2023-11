Autoritățile franceze cred că serviciile secrete rusești au legătură cu desenele cu steaua lui David apărute pe mai multe clădiri din Paris

Inquam Photos / George Călin

Think thank-ul Robert Lansing Institute susține că Diana Șoșoacă are legături cu serviciile secrete militare rusești: Cea mai recentă operațiune a GRU în România, proiectul de lege privind anexarea unei părți din teritoriul Ucrainei depus de senatoare/ Șoșoacă: „Nu am nicio legătură cu Rusia”