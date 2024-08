Austria se confruntă cu inundaţii severe după ploi torenţiale record

Ploile torenţiale s-au dezlănţuit asupra regiunilor alpine din Austria şi au declanşat inundaţii în Viena în weekend, provocând pagube severe în anumite zone din această ţară şi perturbând transporturile rutiere şi feroviare, au precizat autorităţile şi presa locală, potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres.

În staţiunea de schi St. Anton din vestul Austriei, autovehiculele au fost luate de torenţi de apă noroioasă, potrivit imaginilor publicate pe reţelele de socializare. Între timp, ploi record s-au abătut asupra unor zone din Viena, în estul ţării, a precizat postul de televiziune ORF.

🚨🇦🇹HEAVY RAINS WREAK HAVOC IN WESTERN AUSTRIA

Severe weather in Tyrol has caused significant destruction, with St. Anton am Arlberg hit hardest.

Floodwaters engulfed parts of the city center, washing away roads and cars, while landslides added to the devastation.

The Arlberg… pic.twitter.com/LGWAmI0Hrt

— ChoosyBluesy (@ChoosyBluesy) August 17, 2024