AUR Târgu Mureş: Suntem mai mult decât deschiși pentru o discuție pentru candidat comun al tuturor organizațiilor politice românești la Primăria Târgu Mureș

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) Târgu Mureş, Dragoş Burghelia, a afirmat, joi, că formaţiunea sa a recomandat încă din luna februarie susţinerea unui candidat unic de către toate organizaţiile politice româneşti la Primăria Târgu Mureş, aşa cum a propus recent PNL Mureş, şi că AUR îşi doreşte un dialog cinstit, nu simple declaraţii electorale, pentru realizarea acestui deziderat, relatează Agerpres.

„Trebuie să subliniez faptul că Alianţa pentru Unirea Românilor Târgu Mureş, chiar prin declaraţia subsemnatului, din luna februarie a acestui an, a întărit şi a transmis această idee, respectiv, suntem mai mult decât deschişi la dialog şi ne dorim ca Târgu Mureş să iasă din această capcană teribilă politică în care se află de mai bine de 3 ani şi urmează încă să mai sufere un an. Ne dorim soluţii reale şi nu simple declaraţii în scop electoral. Dacă într-adevăr distinşii domni de la PNL Mureş îşi doresc o astfel de colaborare, atunci am dori să-i întrebăm de ce în continuare fac parte dintr-o coaliţie locală cu UDMR la nivelul municipiului Târgu Mureş şi totodată la nivelul Consiliului Judeţean Mureş. Nu îi opreşte absolut nimic ca mâine să înceteze această colaborare, mai ales la nivelul Consiliului Judeţean, unde partidele româneşti au majoritate (…) Ne dorim un dialog cinstit, onest şi nu bazat pe simple declaraţii în scop electoral”, a spus Dragoş Burghelia, într-o conferinţă de presă.

Liderul AUR Târgu Mureş susţine că formaţiunea sa doreşte soluţii reale pentru municipiul reşedinţă de judeţ, „cu figuri noi, tinere, curate”, care ar putea cu adevărat să reprezinte oraşul.

„Nu ştiu câţi dintre Târgu Mureşeni îşi doresc aceleaşi feţe timp de 20 de ani în politica mureşeană şi câţi îşi doresc să se întoarcă în aceeaşi paradigmă (…) Târgu Mureşul are nevoie de un viitor real şi de o politică concretă în care cu toţii să colaborăm. Aşadar, la rândul nostru, suntem deschişi şi transmitem acest mesaj tuturor formaţiunilor din Târgu Mureş. Totodată, trebuie să subliniem faptul că Mureşul şi Târgu Mureşul suferă de această lipsă de dezvoltare, în mod special datorită conducerii UDMR, care timp de 30 de ani şi-a bătut joc de electorat, atât de cel maghiar, cât şi de cel românesc din judeţ. Ştiţi cu toţii, UDMR a fost la conducere sau la guvernare în diferite forme în ultimii 30 de ani şi cu toate acestea, judeţul Mureş a rămas în urma vecinilor din Cluj, Bistriţa, Braşov. Lipsa fondurilor se vede şi este foarte evidentă. Chiar dacă au avut ministere precum Ministerul Dezvoltării, n-am văzut decât proiecte gen patinoar sau stadion prin Odorheiu Secuiesc sau prin Harghita. Aşadar, vedem cum şi la Târgu Mureş, dar şi celelalte judeţe unde UDMR deţine controlul, aceste investiţii, din păcate, se fac tot pe criteriu etnic”, a subliniat liderul AUR Târgu Mureş.

Politicianul a arătat că AUR îşi doreşte ca Târgu Mureşul să iasă din această paradigmă etnică, dar că acest lucru se poate face doar cu o colaborare onestă şi cu o viziune tinerească şi ancorată în realităţi.

