AUR susține candidatul PNL pentru șefia Consiliului Județean Satu Mare: “Bătălia e între UDMR și români”

Filiala AUR Satu Mare a anunțat miercuri că va susține candidatul PNL, Adrian Cozma, în cursa pentru șefia Consiliului Județean, argumentând că nu dorește să divizeze votul românilor.

“Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare, am luat decizia de a nu avea un candidat propriu. E foarte important ca votul românilor să nu fie divizat și să ne dăm nouă, tuturor, o șansă pentru a avea o administrație românească din 2024. Românii, în proporție de peste 60% trebuie să meargă fie uniți și să schimbe actuala conducere UDMRistă la nivel de municipiu și mai ales la nivel de județ”, potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a filialei.

”Dacă Marcel Ciolacu a ales să susțină baronetul UDMR-Mircea Govor, eu am o datorie sfântă față de înaintași și o logică a campaniei care nu poate permite UDMR-ului să controleze toate județele din Ardealul atât de pătimit!”, a declarat liderul partidului extremist, George Simion, citat în comunicatul AUR.

De notat că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a argumentat decizia de comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare tocmai prin necesitatea luptei împotriva extremismului.

“Faptul că am decis această comasare nu este ceva împotriva democraţiei, ci un vot în plus pentru democraţie şi pentru a avea o reprezentare corectă în fața românilor. Am decis să avem şi o alianță electorală pentru lista de europarlamentare. Oricât am încerca să împachetăm cuvintele, este evident că numai cele două mari partide pot face faţă unui val extremist. Niciuna dintre cele două forţe politice nu se poate angaja singură în această luptă”, spunea Ciucă, la începutul acestui an (sursa – aici).

Mai recent, Nicolae Ciucă atrăgea atenția, în cadrul unei vizite în Republica Moldova, asupra pericolului pe care îl reprezintă partidele extremiste atunci când ajung la putere: “Trebuie să începem să vorbim, să avem curajul să vorbim, să ne întoarcem în istorie şi să vedem ce s-a întâmplat în istorie când la putere au fost partidele extremiste, partidele populiste şi să ne asumăm această luptă împotriva populismului şi extremismului”, a declarant liderul PNL, citat de news.ro.