AUR solicită coaliției PSD-PNL retragerea sprijinului pentru Alfred Simonis după schimbul suburban de replici cu George Simion din plen / Simonis: „Nu ar fi trebuit să reacționez așa cum am reacționat, dar sunt și eu om. Am văzut negru în fața ochilor”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) îi solicită președintelui PSD, prim-ministrul Marcel Ciolacu, și președintelui PNL, Nicolae Ciucă, retragerea sprijinului politic pentru deputatul Alfred Simonis, președinte interimar al Camerei Deputaților, pentru „comportamentul agresiv și limbajul suburban pe care îl manifestă în mod constant în plenul Camerei Deputaților la adresa parlamentarilor opoziției”.

„Este inacceptabil ca un individ care s-a remarcat de-a lungul carierei politice doar prin veleitățile de bișnițar și de combinator să ocupe a treia funcție din statul român și să păteze imaginea funcției de reprezentant al românilor. Funcția de președinte al Camerei Deputaților ar trebui să impună o anumită conduită, lucru total străin sinecuristului Alfred Simonis, zis și Freddy. Tehnicile sale de intimidare, de manipulare, precum și limbajul suburban au atins astăzi noi culmi ale tupeului, după ce și-a permis ca în cel mai grotesc mod să adreseze injurii greu de reprodus președintelui AUR, deputatul George Simion, cel care i-a solicitat o serie de explicații. Însă, disprețul și aroganța l-au făcut pe Freddy Simonis să își arate adevărata față, aceea de interlop eșuat. Deși cunoștea foarte bine realitatea, știa exact cum s-au petrecut faptele, Freddy Simonis a ales să mintă în fața presei, așa cum a fost învățat în laboratoarele politice din K10, sperând că adevărul nu va ieși la suprafață. Doar că s-a dovedit, încă o dată, că minciuna lui Freddy Simonis și a PSD-ului are picioare foarte scurte”, susține AUR într-un comunicat remis presei.

Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis (PSD), a afirmat, luni, în plen, că George Simion, liderul AUR, a mers la tribuna Camerei Deputaților și l-a înjurat, spunându-i „Am s-o violez pe mă-ta”. Ulterior, Simion a declarat, pe holurile Parlamentului, că Simonis a fost cel care l-a înjurat „de mamă și de morți”. Totodată, AUR a publicat pe contul de TikTok al partidului o scurtă înregistrare audio, potrivit căreia Simonis l-ar fi înjurat pe Simion. Alfred Simonis se aude spunând: „Băga-mi-aș p… în mă-ta. Îți sparg dinții”

Alfred Simonis a recunoscut, marți, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că a avut o replică nepotrivită la adresa lui George Simion, însă după ce acesta l-ar fi înjurat.

„Știu că nu ar fi trebuit să reacționez așa cum am reacționat, dar sunt și eu om și când vine cineva din senin și spune textual «Am s-o violez pe mă-ta», am văzut negru în fața ochilor. (…) Nu scuză reacția mea. (…) Greșeala e a mea, trebuia să zâmbesc și să fiu mai puternic, să nu iau în seamă ce spune. Parlamentul nu e locul în care trebuie să se întâmple așa ceva, iar eu de la tribună nu am voie să cobor nivelul discursului. În ceea ce mă privește nu mai veți vedea astfel de reacții”, a afirmat Simonis.

Acesta a susținut că George Simion a tăiat partea din înregistrare în care liderul AUR înjură și a lăsat doar replica sa suburbană.