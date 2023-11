AUDIO EXCLUSIV De ce a demisionat Piedone din funcția de președinte executiv al partidului fondat de Dan Voiculescu / Scandal în PUSL după ce partidul a anunțat că o susține pe Gabriela Firea pentru funcția de primar general

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care deținea și funcția președinte executiv al partidului fondat de Dan Voiculescu, s-a declarat nemulțumit, într-o serie de înregistrări transmise colegilor de partid și obținute de G4Media.ro, că PUSL a anunțat luni, peste capul său, că o susține pe Gabriela Firea la un nou mandat de primar general. Piedone le-a transmis colegilor primul mesaj audio înregistrat luni la ora 22.00, unde face o serie de declarații incoerente, îi anunță că este ”comunicatorul numărului 1 al partidului” și cere să fie consultat. Piedone transmite alte două mesaje în cursul dimineții de marți, în care anunță că demisionează din funcția de președinte executiv. Potrivit surselor G4Media.ro, Pideone intenționa să candideze el la un mandat de primar general iar comunicatul prin care PUSL anunța că o susține pe Firea i-a încurcat planurile.

Primul mesaj transmis de Piedone colegilor de partid luni seara:

Cristian Popescu Piedone: ”Aș vrea ca orice comunicare despre partidul mișcării umaniste să-mi fie adusă la cunoștință. V-aș ruga ca începând de mâine să înțelegeți că este o disciplină de partid. Comunicatorul numărul unu al partidului sunt eu, cu sau fără voia dvs. Dacă mă acceptați bine, dacă nu iarăși bine. Eu am să pot să comunic, dacă comunicați peste mine am onorarea și curajul să vă contrazic și să vă spun că nu este comunicatul meu. Ca președinte de partid azi în funcție, eu sunt cel care comunic exterior…de susținerea unui candidat, de nesusținere, de mers la un marș, de nemers la un marș. Sunt singurul care pot să comunic sau să desemenz.

Președinții, copreședinții, alți președinți din conducerea colectivă a acestui partid mă vor consulta. Nu vreau dictatură, vreau colegialitate. Nu pot fi întrebat la ceas de seară ce a comunicat x și eu să nu știu. Am salvat aparențele că nu știu spunând că așa trebuie să fie. Dar pe viitor, ce nu știu, vă voi da cu bâta în brazdă…O seară bună vă urez și de acum încolo tot ce am de comunicat vă voi comunica verbal. Eu nu am nevoie să-mi ia cineva fața. Puteți să o luați, eu nu am nevoie de față. Am nevoie de spate ca să vă susțin fața voastră. Dar nu pot să știu când vă susțin fața voastră să nu știu că trebuie să vă susțin. O seară bună”.

Mesajul înregistrat transmis luni seara de Piedone pe grupul de Whatsapp ar fi stârnit nemulțumirea colegilor de partid. Potrivit surselor G4Media.ro, aceștia i-au amintit că partidul are o conducere colegială și că membrii PUSL nu sunt subalternii președintelui executiv. Mai mlt, i-ar fi reproșat că a ajuns primar la sectorul 4 și ulterior la sectorul 5 inclusiv cu sprijinul PUSL.

Alte doua mesaje transmise de Piedone marți dimineța în care își anunță demisia din funcția de președinte PUSL:

Cristian Popescu Piedone: „Am citit cu atenție mesajul scris de domnișoara Serin Hussin. Vreau să vă spun că l-am lecturat de cel puțin 2-3 ori. Dacă aseară am dat un mesaj prin care am lezat pe cineva și ați considerat că sunt o paria a acestui partid, îmi cer scuze. Cum îmi cer astăzi scuze eu, aș dori ca și cei care au conceput acest mesaj să-și ceară și ei scuze. Nu mă caracterizează… Oricum, le mulțumesc celor din PUSL pentru că au spus că ocuparea funcției de primar la Sectorul 4 și ulterior la Sectorul 5 se datorează PUSL, unei simple liste. N-am nici vanitatea, nici preamărirea de care se spune în acest mesaj și o pot demonstra prin umilința mea. A rămâne un simplu membru al acestui partid pe care n-o să-l trădez. Astăzi îmi dau demisia din funcția de președinte executiv.”

Cristian Popescu Piedone: „Las capetelor luminate din acest partid, doamne și domni, să-l conducă fără vanitate și fără preamărire. Nu m-a jignit nimic mai mult decât atunci când vrei să construiești și să faci ceva, să fii acuzat. Da, conducerea e colectivă, corect și nu mi-am asumat eu să fiu un conducător, dar răspunderea este nominală. Dacă răspunderea e colectivă, atunci când răspundem, răspunderea se împarte tot în nominal. (…) Nu vreau să vă plictisesc. Important este că de astăzi eu, Cristian Popescu, las conducerii partidului dreptul de a alege unul mai bun, eu fiind de astăzi un simplu membru de partid, care voi răspunde la chemările partidului, la acțiunile lui, ca toți membrii de partid.”

Context

Serin Hussin este, potrivit surselor G4Media.ro unul dintre oamenii importanți din partidul fondat de Dan Voiculescu. Deși nu apare cu o funcție în PUSL, ar fi sponsorizat în trecut partidul.

Partidul fondat de Dan Voiculescu, PUSL, a anunță, luni, într-un comunicat semnat de Lavinia Șandru, că o susține în continuare pe Gabriela Firea pentru mandatul de Primar General al Capitalei. Comunicatul a fost dat publicității în ziua în care PSD a decis expirarea suspendării și revenirea în funcțiile de președinte al PSD București și prim-vicepreședinte la nivel național.

Redăm mai jos comunicatul integral:

”La data de 11 iulie 2023, PUSL a anunțat că sprijină candidatura fostului ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea la Primăria Capitalei.

De asemenea, la data de 30 octombrie, PUSL a reiterat susținerea senatorului Gabriela Firea pentru încă un mandat la Primăria Capitalei, asta chiar înaintea reabilitării sale politice de către PSD.

Deși încă nu era reabilitată, umaniștii au reiterat susținerea sa pentru un nou mandat de primar general, dată fiind nevoia bucureștenilor de a fi reprezentați de un om de calibrul Gabrielei Firea.

Prin urmare, ne bucurăm că astăzi Partidul Social Democrat a luat act de expirarea suspendării și întoarcerea sa în funcțiile deținute în partid, mai precis președinte al Organizației PSD București, vicepreședinte al PSD și reafirmăm faptul că PUSL o susține în continuare pentru mandatul de Primar General al Capitalei.”

După scandalul ”Azilele Groazei”, Marcel Ciolacu a explicat că în Statutul partidului nu există posibilitatea de autosuspendare și de aceea a fost supusă la vot suspendarea Gabrielei Firea „pentru o perioadă de timp” din funcția de președinte al organizației PSD București și numirea lui Paul Stănescu interimar în această funcție.

Liderul PSD a precizat la vremea respectivă că Gabriela Firea a fost suspendată și din funcția de prim-vicepreședinte al partidului.

Gabriela Firea a anunțat, pe data de 14 iulie, după scandalul Azilelor Groazei, că a demisionat din funcția de ministru al Familiei și că pleacă, pentru moment, de la șefia organizației PSD București.

Firea a declarat la vremea respectivă că plătește „pentru vina de a fi avut încredere în oameni” și susține că obiectivul „demolatorilor” ei din multe direcții este să nu mai intre în cursa pentru Primăria Capitalei, pentru că toate sondajele arată că ar fi câștigat în orice formulă politică.

Firea a susținut că Ștefan Godei, patronul azilelor groazei din Voluntari, nu a fost vreodată șoferul ei, ci a lucrat ca șofer la Primăria Capitalei și „a deservit o perioadă colegii de la cabinetul senatorial”.