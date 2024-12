Audierea TikTok în Parlamentul European: Reprezentanții companiei susțin că a fost destructurată săptămâna trecută o rețea de 78 de conturi care țintea publicul român / 66 de mii de conturi false, închise din septembrie

Reprezentanții TikTok au susținut în cadrul unei audieri în Parlamentul European că, din septembrie până în prezent, rețeaua de socializare a închis 66 de mii de conturi false în legătură cu procesul electoral din România.

De asemenea, Brie Pegum, Global Head of Product for Authenticity & Transparency de la TikTok, a afirmat că a fost destructurată săptămâna trecută o rețea de 78 de conturi, care țintea publicul român. Ea a mai precizat că, în mod similar, a fost destructurată a rețea de 22 de conturi în luna septembrie.

„Între septembrie și momentul de ieri am înlăturat 66 de mii de conturi false și mulți urmăritori falși. Sunt, de asemenea, și canale false care se dau drept personaje politice. Am blocat 260 de mii de spam-uri și ne străduim neîncetat să prevenim dezinformarea și să avem un comportament cât mai autentic. În septembrie am descoperit o rețea de 22 de conturi care țintea publicul român, pe care am destructurat-o.

Am mai destructurat și 7 recidiviști și o altă platformă cu 78 de conturi săptămâna trecută, care încerca să țintească publicul român. Rezultatul acțiunii de vineri a venit după o anchetă pe care noi am făcut-o. Am verificat și un alt candidat. Singura rețea care îl promova, de fapt, pe Călin Georgescu era o rețea mică, cu 17.000 de followeri”, a explicat Pegum.

La rândul său, Caroline Greer, Public Policy Director la Tik Tok, a spus că platforma „nu permite publicitate politică, dar aici este vorba despre conținutul care este declarat ca atare”.

„Dacă un influencer acceptă să fie plătit pentru a promova conținut politic, atunci încalcă regulile noastre”, a declarat Greer.

„Am discutat cu autoritățile române în lunile premergătoare alegerilor. Am avut întâlniri inclusiv cu Autoritatea Electorală, chiar și cu partidele politice. Am primit la sediul nostru de la Dublin inclusiv o delegație a Guvernului român. Am fost în dialog cu autoritățile și continuăm să fim”, a mai afirmat ea.

Pegum a mai susținut că toți candidații la alegerile prezidențiale din România au fost „etichetați ca atare” de către TikTok.

„Nu am făcut o diferență între cei cu partid și cei fără partid. Toți sunt supuși acelorași restricții. În octombrie am primit o cerere pentru investigarea unui candidat independent, Mircea Geoană. Apoi am avut și pentru candidatul Georgescu o solicitare pentru un cont cu 17 mii de followeri”, a precizat ea.

În urma audierii, președinta grupului Renew Europe, europarlamentara Valerie Hayer, a solicitat oficial președintei Parlamentului European să îl cheme pe șeful TikTok să „dea socoteală” în plenul legislativului.

„CEO-ul TikTok trebuie să vină să dea socoteală în fața Parlamentului European. După o coordonare cu @DanBarnaUSR și @usr_oficial, am făcut o solicitare oficială către Președintele Metsola. Algoritmii nu trebuie să influențeze niciodată campaniile noastre electorale. Nu există democrație fără corectitudine”, a afirmat ea.

La rândul său, europarlamentarul USR, Dan Barna, a acuzat reprezentanții TikTok că au avut „răspunsuri evazive” și că „rețeaua nu își asumă nicio răspundere pentru manipularea clară și documentată în favoarea candidatului prorus Călin Georgescu”.

Context

Comisia pentru Piaţa Internă şi Protecţia Consumatorului din Parlamentul European (PE) a audiat marți TikTok asupra modului în care această companie aplică regulile digitale ale UE, în contextul alegerilor desfăşurate recent în Europa.

Legea privind Serviciile Digitale ale UE (Digital Services Act – DSA), intrată deplin în vigoare pe 17 februarie 2024, stabileşte obligaţii stricte pentru furnizorii de servicii digitale, cum ar fi social media sau comerţul online, de a combate conţinutul ilegal, dezinformarea online şi alte riscuri online pentru societate.

Comisia Europeană, care în virtutea DSA dispune de prerogative de investigare şi sancţionare, a început să examineze strategiile de îndeplinire a acestor obligaţii în cazul mai multor platforme online foarte mari.

În contextul alegerilor aflate în desfăşurare în România, Comisia Europeană a adresat întrebări referitoare la procesul companiei TikTok de gestiune a riscului în ceea ce priveşte manipularea informaţiei, sistemul de recomandare (ce oferă utilizatorului sugestii pentru articolele cele mai relevante – n.r.) şi accesul terţilor la date.

Comisia a adresat anterior întrebări despre designul şi funcţionarea sistemelor de recomandare ale TikTok, YouTube şi Snapchat, şi mai precis asupra măsurilor întreprinse de TikTok pentru combaterea riscurilor legate de alegeri, asigurarea pluralismului media şi a discursului public.

Rețeaua de socializare TikTok este acuzată că l-a favorizat pe Călin Georgescu, candidatul pro-rus cu discurs legionar la alegerile prezidențiale, care a reușit să obțină cele mai multe voturi în primul tur.