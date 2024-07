Atacul din Tel Aviv a fost efectuat cu o dronă “foarte mare” care nu a fost interceptată din cauza unei „erori umane”

Atacul care a avut loc în cursul nopții la Tel Aviv a fost efectuat cu o „dronă foarte mare care se poate deplasa pe distanțe lungi”, a declarat armata israeliană vineri dimineață, la câteva ore după explozia care a ucis un om și a rănit alte zece persoane, potrivit agenției AFP.

Drona a fost detectată de armata israeliană, dar „o eroare umană” a făcut ca „sistemele de interceptare și de apărare să nu fie activate”, a adăugat un oficial militar în cadrul unei conferințe de presă.

Acest atac intervine după nouă luni de conflict între Israel și gruparea palestiniană Hamas din Fâșia Gaza.

Potrivit unui oficial israelian care a preferat anonimatul, rebelii huthi din Yemen care au revendicat atacul sunt «una dintre posibilități».

Atacul a avut loc în apropiere de consulatul SUA.

BREAKING: Enemy UAV hit a building in Tel Aviv last night.

The Houthis in Yemen took responsibility. pic.twitter.com/0VLuO4Dd8L

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) July 19, 2024