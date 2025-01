Atacantul egiptean Mohamed Salah anunţă că va părăsi FC Liverpool la finalul sezonului

Atacantul egiptean Mohamed Salah a anunţat vineri, într-un interviu televizat, că va părăsi echipa engleză FC Liverpool la finalul acestui sezon, transmite News.ro.

Mohamed Salah a confirmat vineri, într-un interviu acordat Sky Sports, că nu va mai rămâne la FC Liverpool după ce îi expiră contractul. „Acesta este ultimul meu sezon la club şi aş vrea să facem ceva special pentru club”, a declarat Salah, care a explicat că a intrat în ultimele şase luni de contract cu „cormoranii”, dar nu s-a făcut nici un progres în discuţiile despre prelungirea lui.



“It’s my last year in the club”

Mohamed Salah gives an EXCLUSIVE update on his future at Liverpool with his contract up in the summer pic.twitter.com/R2CcSUyKSL

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 3, 2025

Mohamed Salah (32 de ani) a ajuns la FC Liverpool în 2017 şi va fi liber de contract în luna iunie a acestui an, când va putea pleca gratis de la club.

Cu FC Liverpool, Salah a câştigat un titlu în Premier League, o Cupă a Angliei, Liga Campionilor (2019), Supercupa Europei (2019) şi Campionatul Mondial al Cluburilor (2019).