Astăzi începe The Night-Art Festival. La ce te poți aștepta weekend-ul acesta.

Azi debutează cea mai complexă ediție a festivalului Lights On, iar Timișoara se îmbracă în lumină și artă până în 12 octombrie. The Night-Art Festival își propune să aducă la viață străzile orașului pe timp de noapte, oferind o gamă diversificată de evenimente, de la spectacole de teatru și muzică live, la tururi ghidate și celebrul circuit de instalații luminoase, ateliere și dezbateri publice la The Lighthouse.

Haideți să descoperim împreună ce ni s-a pregătit pentru weekend-ul care deja bate la ușă.

Spectacol de inaugurare în Piața Victoriei

În această seară, de la ora 20:30, ne adunăm în Piața Victoriei pentru o experiență artistică memorabilă. Spectacolul de deschidere va include trei momente unice: K-lu va oferi un live show ce va teleporta publicul într-un univers fascinant de forme și sunete, Aural Eye va transforma clădirile în opere de artă digitale prin video mapping, iar instalația „Giant Babies” va aduce un element de fantezie, umplând piața cu bucurie și admirație.

Iosefinul e gazda Circuitului instalațiilor de lumină

Tot începând de astăzi puteți porni în Circuitul Instalațiilor de Lumină, și să descoperiți lucrările care au sosit aici din întreaga lume – Slovacia, Regatul Unit, Polonia, Germania, Olanda și multe alte țări se reunesc la Timișoara până în 9 octombrie. De la străzi la curți interioare, parcuri de pe malul Begăi sau chiar râul însuși, toate aceste spații vor prinde viață după lăsarea întunericului și devin puncte de interes pe cea mai nonconformistă hartă, una care vă încurajează să vă plimbați și să observați orașul în toată splendoarea lui.

Timișoara e protagonist, muză și scenă în cadrul Night Theater

Cu sprijinul ATP Trucks, sponsor al proiectului Night Theater din cadrul The Night-Art Festival, zilele următoare avem la Timișoara autobuzul lor electric românesc, iar în el se va juca piesa de teatru „Nocturn”. Regizorul Cătălin Mardale și dramaturga Andreea Tănase au colaborat la crearea unei piese de teatru unice despre siguranță pe timp de noapte în Timișoara. Night Theater propune o experiență teatrală captivantă, în care orașul devine un co-creator al poveștii, iar spectatorii sunt invitați să călătorească într-o lume unică și să descopere fascinația nopții într-un mod neașteptat. Prima cursă are loc astăzi de la ora 22, bilete mai sunt disponibile aici.

Night Walks – singurele tururi ghidate din Timișoara

Astăzi dăm startul și tururilor ghidate nocturne care dezvăluie instalațiile luminoase și poveștile din cartierul Iosefin. Cu ajutorul pasionaților ghizi de la Timișoara Tour Guide și inspirate de seria „Night Seeing” a lui Leni Schwendinger, aceste tururi aduc lumină în orașul care doarme, oferind experiențe unice și dezvăluind secrete istorice bine înrădăcinate în timp. Tururile vor conecta și lucrările expuse în cadrul Circuitului Instalațiilor de lumină. Sunt disponibile în română, engleză sau germană, iar pentru înscrieri accesați link-ul de aici.

Prima conferință organizată într-un tunel rutier închis

În 30 septembrie, Culture of Nightlife Conference transformă pasajul auto Iulius Town într-o scenă urbană pentru o conferință inedită ce explorează și celebrează frumusețea și cultura vieții nocturne. Acest eveniment de excepție adună vorbitori de renume internațional din organizații influente la nivel mondial pentru a discuta rolul evenimentelor culturale care au loc după lăsarea întunericului, având la bază convingerea că lumina educă, inspiră și conectează.

Printre vorbitorii de seamă se numără Cristian Iliescu, fondatorul Breslei Cârciumarilor din Brașov, Manuel Garcia-Ruiz, cercetător în sociologie și coordonator al International Night Studies Network, Freek Wallagh, cunoscut și sub numele de Primarul Nopții din Amsterdam, Prof. Dr. Marion Roberts, cu o carieră impresionantă în planificarea urbană și antropologia socială, Shira de Bourbon Parme, urbanistă și antropologă, Andrea Möller, o personalitate în domeniul inovației și al colaborărilor internaționale.

Bilet cu surpriză artistică: Night Gigs

Night Gigs este o experiență culturală misterioasă. Numele performerilor, tipul actelor artistice și locul de desfășurare sunt păstrate strict secrete și vor fi dezvăluite doar cu câteva ore înainte de începerea evenimentului. Fiecare seară, începând de duminică, 1 octombrie, va fi unică și imprevizibilă pentru cei care se îmbarcă și această călătorie surprinzătoare. Vei ajunge în spații neconvenționale din Timișoara: de la casa luminii pe care am adus-o la viață, până în sufrageria unei tinere cu o pasiune uriașă pentru cultură sau chiar în sediul unei firme de curierat. Vei lua parte la acte muzicale, teatru de club, drag show, poezie, sketch-uri de comedie, slam poetry sau stand-up comedy, toate prezentate într-un spectacol complex. Vei avea în față atât artiști consacrați, cât și noi talente. Nu uita să-ți achiziționezi biletul de aici.

Toate drumurile duc și pornesc de la The Lighthouse

The Lighthouse, centrul vibrant al Lights On – The Night-Art Festival nu este doar punct de întâlnire și socializare; este inima și sufletul festivalului. Vă sfătuim să mergeți aici pentru a descoperi mai multe despre eveniment, despre artiști, despre invitați, despre instalații, dar și ca să vedeți instalațiile luminoase din spațiu, să vă întâlniți în persoană cu artiștii, să luați parte la dezbateri publice, ateliere, să stați la o poveste cu prietenii în zona de cafenea și, nu în cele din urmă, să vedeți expoziția foto spectaculoasă a celebrului Sven Marquardt. Vernisajul expoziției are loc duminica aceasta.

Lights On – The Light-Art Festival este un eveniment excepțional care animă noaptea cu lumină și artă. Un festival care se derulează de la apus până la răsărit, cu respect pentru regulile în vigoare și fără să creeze perturbări în viața locuitorilor. Sub sloganul „Culture Doesn’t Sleep”, Timișoara devine un uriaș laborator cultural unde se testează diverse modalități de interacțiune cu publicul, chiar și la ore târzii.

______



Proiectul face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul Grow Timișoara 2023, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

The Night-Art Festival este prezentat de George, inovație BCR.

Sponsorii Lights On – The Night-Art Festival sunt: Fan Courier, Iulius Town, ATP Motors, Pepsi Partenerii proiectului sunt: Leeds City Council, Asociația In-Edu Timișoara, Centrul Cultural German Timișoara, Centrul Cultural Clujean, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara.

Partenerii de comunicare sunt: Getica OOH, Galeriile Aushopping, Kiss Fm, Euromedia, Pressone.ro, G4Media.ro, World Wide Print, Daisler Print House, Știri din România, Tion, Express de Banat, IQOOL, Zile și Nopți, Știri de Timișoara, NewsVest, Adevărul, TVR, Radio Timișoara, România Pozitivă, Best of Timișoara.