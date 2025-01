Aryna Sabalenka, lidera WTA, spune că se va retrage temporar din tenis la un moment dat pentru a deveni mamă

Aryna Sabalenka este în acest moment cea mai bună jucătoare de tenis din lume, iar sportiva născută în Belarus a precizat că va veni un moment în care se va retrage temporar din tenis pentru a deveni mamă.

Prezentă la Australian Open, acolo unde va încerca să-și apere titlurile cucerite în 2023 și 2024, Aryna a vorbit cu organizatorii de la Melbourne despre ceea ce va urma în viața ei.

Lidera mondială spune că nu-și dorește să devină mamă la 35 de ani și că va urma la un moment dat o retragere temporară pentru a naște. Sabalenka vrea să fie o mamă tânără.

În ultimii ani, în WTA au tot existat exemple de jucătoare care au născut, iar apoi au revenit în circuitul mondial: Kim Clijsters, Serena Williams, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber sau Belinda Bencic.

„Voi împlini 27 de ani în acest an, mă apropii de retragere. Nu-mi vine să cred că voi face 27 de ani… Nu vreau să am primul copil când voi avea 35 de ani.

Vreau să nasc şi apoi să mă întorc în circuit. Dar nu am în plan să fac asta chiar foarte curând” – Aryna Sabalenka, într-un interviu acordat organizatorilor de la Australian Open.

Născută pe 5 mai 1998 la Minsk, Aryna are 18 titluri cucerite până acum în carieră, iar trei dintre acestea sunt de Grand Slam (Australian Open 2023, 2024 și US Open 2024).

Are 421 de victorii și 188 de înfrângeri, iar doar din premiile din tenis a adunat suma de $30,106,823: este a zecea din istorie în ceea ce privește încasările.

Aryna Sabalenka on retirement ” I’m 27 years old this year, I’m getting closer to my retirement (…). I don’t want to have my first kid at 35, I want to have a kid then come back. But I don’t plan to retire anytime soon (Laughs).

