Aryna Sabalenka, campioana en-titre, s-a calificat în a treia finală consecutivă de la Australian Open

Aryna Sabalenka (26 de ani) nu a avut mai emoții în meciul cu Paula Badosa (27 de ani), lidera WTA obținând a treia calificare consecutivă în finala de la Australian Open. Sportiva din Belarus s-a impus la ultimele două ediții de la Melbourne.

Victoria a venit firesc, scor 6-4, 6-2, la capătul unui meci care a durat o oră și 26 de minute.

În marea finală de sâmbătă, pentru Sabalenka va urma un meci contra învingătoarei dintre Iga Swiatek (cap de serie doi) și Madison Keys (cap de serie 14 la Melbourne).

Aryna va încerca să cucerească al treilea titlu consecutiv de la Australian Open, performanță pe care a reușit-o ultima dată Martina Hingis la edițiile din 1997, 1998 și 1999.

Aryna Sabalenka powers her way into another Australian Open final https://t.co/btAWCrF7Dl pic.twitter.com/KRjiEBo7ne

#UPDATE Defending champion Aryna Sabalenka put her close friendship with Paula Badosa aside to sweep past the Spaniard into a third successive #AustralianOpen final and stay on track for a 26-year first.#AFPSports https://t.co/61si6BQpe0 pic.twitter.com/fIbpWmdx9z

— AFP News Agency (@AFP) January 23, 2025