Artista Raye a primit şase premii la BRIT Awards, un record/ Lista integrală a câştigătorilor

Cântăreaţa şi compozitoarea Raye a câştigat, sâmbătă, la Londra şase premii la gala BRIT, inclusiv la categoriile artistul şi albumul anului, un record, transmite News.ro.

„Nu vă puteţi imagina ce înseamnă asta pentru mine”, a spus ea, în lacrimi, în timp ce şi-a acceptat premiul pentru „Albumul anului”, cu bunica alături de ea.

Aproape necunoscută în urmă cu câteva luni, cântăreaţa în vârstă de 26 de ani a încheiat seara cu şase trofee: Cântecul anului pentru „Escapism”, cel mai bun artist nou, compozitorul anului, artistul şi albumul anului cu „My”. 21st Century Blues”. Ea a dominat şi categoria R&B.

„Artistei care am fost acum trei ani nu i-ar veni să creadă ce vede astăzi”, a spus cântăreaţa a cărei muzică se află la intersecţia dintre R&B şi jazz.

Niciodată până acum nimeni nu a câştigat atâtea premii la gala BRIT într-o singură seară. Blur în 1995, Adele în 2016 şi Harry Styles în 2023 au primit câte patru.

Această autoare, compozitoare şi interpretă născută la Londra a colaborat mult timp cu artişti precum David Guetta sau a scris pentru Beyoncé, fără ca Polydor, casa ei de discuri de la acea vreme, potrivit acesteia, să o lase să-şi lanseze propriul album.

Ea a denunţat situaţia pe reţelele de socializare în 2021, care a dus la rezilierea contractului, şi a început de la zero ca freelancer.

Primul ei disc de studio „My 21st Century Blues” a fost lansat în martie 2023.

La fel ca mulţi artişti în ultimii ani, şi-a construit notorietatea în parte datorită succesului hiturilor sale pe TikTok, precum „Flip A Switch” şi mai ales „Escapism”.

Câştigând trofee, Raye a lăsat puţin loc altor artişti.

Însă ceremonia a fost marcată de spectacolele de pe scenă ale Dua Lipa şi starului australian Kylie Minogue, care după mai bine de 35 de ani de carieră a făcut oamenii să danseze din nou în acest an cu hitul său „Padam Padam”. Ea a primit „Icon award”.

Dua Lipa a câştigat un trofeu la categoria Pop.

Jungle a fost desemnat grupul anului.

Americana Sza a fost desemnată artistul internaţional al anului. Miley Cyrus a primit un premiu pentru piesa „Flowers”.

Trio-ul feminin Boygenius a fost desemnat grupul internaţional al anului, cu muzica lor indie rock.

La categoria Artistul anului au concurat şase femei şi patru bărbaţi. Anul trecut, la această categorie au concurat doar bărbaţi, ceea ce a stârnit un scandal.

Principalele premii:



Artist of the year: Raye

Song of the year: Raye featuring 070 Shake – „Escapism”

Album of the year: „My 21st Century Blues” – Raye

Artist international of the year: SZA

Best new artist: Raye

Pop act: Dua Lipa

Dance act: Calvin Harris

Hip-hop/grime/rap act: CasIsDead

R&B act: Raye

Rising star: The Last Dinner Party

Group of the year: Jungle

Group international of the year: Boygenius

Best alternative/ rock act: Bring Me The Horizon

Songwriter of the year: Raye

Producer of the year: Chase and Status