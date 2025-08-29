G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Armata israeliană declară oraşul Gaza „zonă periculoasă de luptă”, în contextul în…

fortele de aparare ale israelului, armata israeliana, idf, militari, soldati, razboi israel gaza, front, operatiune, sudul libanului, gaza, orient mijlociu
Sursa foto: IDF/GPO / Sipa Press / Profimedia

Armata israeliană declară oraşul Gaza „zonă periculoasă de luptă”, în contextul în care Israelul a ameninţat cu lansarea unei ofensive militare de anvergură împotriva organizației teroriste Hamas

Articole29 Aug 1 comentariu

Armata israeliană a declarat vineri oraşul Gaza ”zonă periculoasă de luptă”, fără a cere deocamdată populaţiei o evacuare imediată, în contextul în care Israelul a ameninţat cu lansarea unei ofensive militare de anvergură împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Începând de astăzi (vineri), la ora 10:00 ora (07:00 GMT), pauza tactică locală în activitatea militară nu se va aplica zonei oraşului Gaza, care constituie zonă periculoasă de luptă”, indică un comunicat militar israelian.

Această ”pauză tactică locală” cotidiană fusese anunţată la finalul lunii iulie pentru oraşul Gaza şi alte zone din Fâşia Gaza pentru ”a permite trecerea în deplină securitate a convoaielor ONU” şi organizaţiilor umanitare în teritoriul palestinian devastat de război şi foamete.

Conflictul militar din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până joi la prânz, au murit 62.966 de persoane (dintre care 71 în precedentele 24 de ore) şi alte 159.266 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Microsoft concediază doi angajaţi după ce au pătruns în biroul preşedintelui companiei, în cadrul unor proteste legate de folosirea tehnologiei companiei în războiul Israelului în Gaza

Articole28 Aug • 1.035 vizualizări
0 comentarii

Fâşia Gaza a ajuns într-un „punct de ruptură” în contextul foametei, afirmă o responsabilă a ONU la faţa locului

Articole28 Aug • 655 vizualizări
0 comentarii

Regizorul spaniol Pedro Almodóvar cere guvernului țării sale să rupă relaţiile cu Israelul

Articole27 Aug • 241 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.