Armata israeliană declară oraşul Gaza „zonă periculoasă de luptă”, în contextul în care Israelul a ameninţat cu lansarea unei ofensive militare de anvergură împotriva organizației teroriste Hamas

Armata israeliană a declarat vineri oraşul Gaza ”zonă periculoasă de luptă”, fără a cere deocamdată populaţiei o evacuare imediată, în contextul în care Israelul a ameninţat cu lansarea unei ofensive militare de anvergură împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

”Începând de astăzi (vineri), la ora 10:00 ora (07:00 GMT), pauza tactică locală în activitatea militară nu se va aplica zonei oraşului Gaza, care constituie zonă periculoasă de luptă”, indică un comunicat militar israelian.

Această ”pauză tactică locală” cotidiană fusese anunţată la finalul lunii iulie pentru oraşul Gaza şi alte zone din Fâşia Gaza pentru ”a permite trecerea în deplină securitate a convoaielor ONU” şi organizaţiilor umanitare în teritoriul palestinian devastat de război şi foamete.

Conflictul militar din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până joi la prânz, au murit 62.966 de persoane (dintre care 71 în precedentele 24 de ore) şi alte 159.266 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.