LIVE Armata israeliană afirmă că a lovit cartierul general al Hezbollah din Beirut. Ar fi fost vizat liderul grupării, Hassan Nasrallah / Nori groși de fum deasupra capitalei libaneze / Mai multe clădiri distruse

Armata israeliană afirmă că a lovit, vineri seara, cartierul general al Hezbollah din Beirut. Ar fi fost vizat liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah. Nori groși de fum se ridică deasupra capitalei libaneze, iar câteva clădiri au fost distruse.

Ora 19.53: Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, este în viață, relatează Reuters, citând o sursă apropiată grupului, după ce presa israeliană a relatat că Nasrallah a fost ținta unui atac israelian în Beirut vineri.

Un înalt oficial iranian din domeniul securității a declarat anterior pentru Reuters că Teheranul verifică statutul lui Nasrallah.

O sursă apropiată Hezbollah a declarat că Nasrallah este „bine”, relatează și AFP.

Ora 19.41: Securitatea liderului Hezbollah este luată „extrem de în serios”, nimeni nu l-a văzut pe Hassan Nasrallah în public de ani de zile, iar atunci când are discursuri, acestea sunt înregistrate în locații secrete, se menționează într-un comentariu al jurnaliștilor de la Sky News.

Hassan Nasrallah a preluat această funcție pentru că predecesorul său a fost asasinat, astfel că se știe că și el este o țintă.

Ora 19.39: Najib Mikati, prim-ministrul interimar al Libanului, a declarat că atacul israelian asupra Beirutului arată că Israelului „nu-i pasă” de apelurile globale pentru o încetare a focului în Liban, relatează The Guardian.

Declarația, relatată de Reuters, a fost publicată în timp ce Mikati se află la New York pentru adunarea generală a ONU.

Ora 19.27: Potrivit presei israeliene, Israelul verifică dacă liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, se afla la sediul grupării din Beirut atunci când acesta a fost lovit de atac.

Ora 19.20: Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au postat o declarație completă a purtătorului lor de cuvânt, contraamiralul Daniel Hagari, care a declarat că armata israeliană a efectuat o „lovitură precisă” asupra sediului central al Hezbollah din Beirut, relatează The Guardian.

Hagari a declarat că centrul de comandă central al Hezbollah a fost amplasat adânc în zonele civile din inima Dahiyeh, în suburbiile sudice ale capitalei libaneze.

Cartierul general „a servit drept epicentru al terorii Hezbollah”, a spus el.

Ora 19.18: Fox News rrelatează că ținta atacului israelian asupra Beirutului de vineri a fost liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au susținut că au vizat comandamentul central al Hezbollah în suburbiile din sudul Beirutului.

O sursă apropiată Hezbollah a declarat pentru AFP că lovitura IDF asupra Beirutului a distrus șase clădiri.

Știrea inițială: Armata israeliană a declarat că a efectuat vineri o lovitură asupra cartierului general al grupării militante libaneze Hezbollah în suburbiile sudice ale Beirutului, potrivit agenției AFP.

„IDF (armata) a efectuat o lovitură precisă asupra cartierului general al organizației teroriste Hezbollah din Dahiyeh”, a declarat purtătorul de cuvânt militar Daniel Hagari într-o declarație televizată.

Postul de televiziune al Manar, afiliat Hezbollah, a anunțat atacuri aeriene israeliene succesive asupra suburbiilor sudice ale capitalei libaneze.

Imaginile difuzate arată un crater în zona atacului.

Nori groși de fum puteau fi văzuți ridicându-se din capitala libaneză după ce s-au auzit explozii multiple, potrivit martorilor citați de Reuters.

Cel puțin 25 de persoane au fost ucise astăzi în atacuri aeriene israeliene în Liban, potrivit ministrului sănătății din această țară.

Israelul a continuat să lanseze atacuri asupra țintelor Hezbollah, la o zi după ce ministrul său de externe a respins apelurile globale pentru o încetare a focului cu grupul militant susținut de Iran.

Premierul Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul va continua să facă propuneri pentru o încetare a focului în zilele următoare, ceea ce ar pune capăt luptelor care au ucis peste 700 de persoane în Liban începând de luni, potrivit autorităților țării.

