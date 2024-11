Arhiepiscopul de Canterbury demisionează în urma scandalului abuzurilor comise de un fost avocat britanic asociat cu Biserica Angliei

În urma publicării joi a raportului Makin privind cazul John Smyth – care a criticat modul în care Arhiepiscopul de Canterbury a gestionat cazul – Justin Welby a declarat că s-a gândit la demisie „pentru o perioadă destul de lungă”, scrie BBC.

Vorbind pentru Channel Four săptămâna trecută, Justin Welby a adăugat: „M-am gândit mult la asta [demisia] și am primit sfaturi chiar în această dimineață de la colegi de rang înalt și, nu, nu am de gând să demisionez”.

Justin Welby s-a confruntat cu presiuni din ce în ce mai mari pentru a demisiona după ce săptămâna trecută s-a aflat că nu a urmărit suficient de riguros rapoartele privind abuzurile „oribile” ale lui John Smyth asupra a peste 100 de băieți și tineri.

Acum, el spune că „este foarte clar că trebuie să îmi asum responsabilitatea personală și instituțională pentru perioada lungă și retraumatizantă dintre 2013 și 2024”.

Arhiepiscopul de Canterbury este cel mai înalt prelat al Bisericii Angliei, al cărei cap este monarhul britanic. Biserica Angliei s-a separat de Biserica Romano-Catolică în 1534.

Cine a fost John Smyth?

John Smyth a fost un avocat britanic care a atacat băieți pe care i-a cunoscut în taberele de vară creștine din anii 1970 și 1980.

El a fost un membru de rang înalt al organizației caritabile creștine Iwerne Trust și este considerat a fi cel mai prolific abuzator în serie asociat cu Biserica Angliei, potrivit unei analize independente comandate la un an după moartea sa, în 2018.

Potrivit raportului mult așteptat – condus de Keith Makin și publicat joi – abuzurile lui Smyth asupra a peste 100 de copii și tineri au fost acoperite în cadrul Bisericii Angliei timp de decenii.

Se spune că el și-a supus victimele la atacuri traumatice fizice, sexuale, psihologice și spirituale.

Iwerne Trust a efectuat propria anchetă în 1982, care a descoperit că Smyth îi ducea pe elevi la el acasă, lângă Winchester, și îi biciuia cu un baston de grădină în magazia sa.

Acesta a declarat că opt dintre băieți au primit un total de 14.000 de lovituri de bici, în timp ce alți doi au primit 8.000 de lovituri între ei pe parcursul a trei ani.

Organizația caritabilă a calificat această practică drept „oribilă”, însă plângerile nu au fost raportate poliției până în 2013, mai bine de 30 de ani mai târziu.

Acum, Justin Welby spune că, la acel moment, „a crezut în mod greșit că va urma o rezoluție adecvată”.