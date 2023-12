Aprovizionarea magazinelor din București, făcută doar noaptea: Mulți bucureșteni se împotrivesc pe motiv că va distruge liniștea locatarilor și va crește costurile produselor

Primăria Bucureștiului a pus în dezbatere publică un proiect al viceprimarului Stelian Bujduveanu (PNL) care prevede că din primăvara anului viitor, aprovizionarea spaţiilor comerciale din Bucureşti se va realiza doar pe timpul nopţii, în intervalul orar 22 – 6. Singurele excepții vor fi terasele din Centrul Istoric. Zeci de bucureșteni au transmis însă comentarii negative.

Măsura propusă de viceprimarul Bujduveanu vizează deblocarea traficului rutier la ore de vârf.

„Pe modelul marilor oraşe cu administraţie liberală – Oradea, Cluj-Napoca sau Arad, care au reglementat acest domeniu de acum câţiva ani, şi Bucureştiul va avea reguli clare în acest domeniu. Propunerea mea este ca, din primăvara anului viitor, aprovizionarea spaţiilor comerciale din Capitală să se facă doar pe timpul nopţii, în intervalul orar 22,00 – 06,00. Nu mai permitem blocarea primei benzi de circulaţie”, a explicat Bujduveanu.

Ce prevede mai exact proiectul:

”Agenții economici care își desfășoară activitatea pe raza Municipiului București sunt obligați să realizeze aprovizionarea în intervalul orar 22:00 – 06:00. Nerespectarea programului de aprovizionare constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000-5.000 de lei.

Se exceptează de la prevederile articolului agenții economici care își desfășoară activitatea de aprovizionare conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere în zoneIe protejate și în perimetrul Centrului lstoric București”.

De ce se opun bucureștenii din blocurile care au magazine la parter

Zeci de bucureșteni au transmis deja pe site-ul primăriei comentarii prin care resping proiectul. Ei spun că aprovizionarea pe timp de noapte a magazinelor și restaurantelor de la parterul blocurilor va produce zgomote puternice și va distruge astfel programul de somn.

Alți bucureșteni au criticat proiectul pe motiv că lucrul exclusiv pe timp de noapte va duce la creșterea costurilor, majorare care se va vedea apoi în prețul final al produselor.

Iată câteva comentarii postate de bucureșteni:

”Va rog sa reganditi acest proiect, la parterul blocului unde locuiesc se afla un magazin care obisnuia sa fara aprovizionarea in timpul noptii. Zgmotoul pe care il creaza cu carucioarele, tipat, usi trantite… este incredibil, efectiv nu poti sa dormi ( cu geamuri termopan inchise ) motiv pt care le-am solicitat in multiple randuri sa faca aprovizionarea in timpul zilei. Cu siguranta nu este unicul caz.

”O idee excelenta, însă ca mai mereu, diavolul e ascuns în detalii și de aceea trebuie avut în vedere că măsura sa nu genereze costuri suplimentare în sarcina noastră, a cetățenilor consumatori. Orele de noapte ale lucrătorilor se vor regăsi în preturile la.raft. De asemenea, nici mașinile de ridicare gunoi, betonierele și alte mașini mari nu sunt binevenite la orele de vârf. Suntem Intr un cerc vicios: măsurile bune se iau cu investiții sau decontăm in trafic. Succes!

”O măsură al cărei efect pozitiv va fi nul, pentru că nu aceasta este cauza traficului din București, dar care va induce nenumărate probleme operatorilor economici, care vor transfera costurile către clienți.

Cine va suporta costurile suplimentare cu magazioneri și la furnizor, și la client, și cu șoferi care să lucreze noaptea? Clienții finali, persoanele fizice, desigur, va crește inflația și mai mult. Cine plătește un angajat la restaurant, de exemplu, să fie acolo la 4 dimineața ca să recepționeze marfa adusă de un șofer care va costa mai mult și pregătită de un magazioner care și el va costa și mai mult pentru că lucrează în tură de noapte? Apoi cine garantează că descărcările nocturne de marfă nu vor deranja liniștea vecinilor? Să descarci lăzi, cutii, paleți, rastele, sticle șamd noaptea sigur va deranja vecinii. Închipuiți-vă de exemplu că la un supermarket între blocuri vin zilnic mai multe mașini care livrează produse alimentare și nealimentare. Cât de bucuroși vor fi vecinii, mai ales vara cu geamul deschis, când se vor descărca mărfuri sub geamul lor, noaptea, din oră în oră? Cu zgomot de motor, de uși, de lăzi, de oameni care vorbesc șamd. Știu bine ce spun, am locuit ani de zile deasupra unui supermarket. Ziua este perfect tolerabil, dar noaptea ar fi un coșmar.

Apoi, de ce am discrimina agenții economici? Sunt de exemplu foarte multe mașini de curieri care încurcă circulația, nu de aprovizionare cu alimente, de exemplu. De ce un șofer de curierat să primească o amendă de 200 de lei pentru oprire nepermisă iar unul de pe o mașină similară, dar care aprovizionează un magazin sau un restaurant, 5.000 de lei?

”Am la parterul blocului sub mine un magazin Profii si un Mega Image. Activitatea se aprovizionare incepe la ora 06,30 si termina dupa amiaza. In tot acest interval de timp avem parte de zgomote de la lifturile platformelor de descarcare a marfii din dubele cu care sa face aprovizionare, de paleti trantiti, de zgomot al caruturilor si liselor cu care se introduce marfa in magazin, de zgomot la incarcarea in camioane a ambalajelor,de strigatele soferilor si al celor care manipuleaza marfa. mai punem si galagia cumpararorilor, claxoane auto cu care vin si si pleaca cumperatorii , certuri pe locurile de parcare si amem o imagine a situatiei pe timpul zilei. De multe oro nu auzi in casa volumul televizorului. Linistea locatarilor se asigura in intervalul 22,00 si 07,00 iar dvs vreti sa nu mai dormim nici noaptea ? Inteleg sa faceti aprovizionarea magazinelor mari , din moluri, din afara cartierelor, mai departe de blocurile de locuinte in timpul noptii dar nu sa ne stricati somnul si odihna noastra si a copiilor nostrii pentru o idee (nu sbpun cum) a domnului Bujduveanu. Domnule Bujduveanu ce zici de ideea sa te muti dumneata in locul meu, sa facem schimb de locuinta.

”Sunt total de acord cu solutia reglementarii aprovizionarii doar in intervalul orar 22-6. Asa este si in străinătate si in orasele dezvoltate. In primul rand stationeaza majoritatea pe prima banda, in al doilea rand este de ajutor si pt ei. Pot aproviziona 10 locatii cu 1 șofer si o masina decat 2-3 din cauza traficului.

”Sunt presedinta unei asociatii de proprietari, imobil in Sectorul 1 ce are la parter magazin alimentar, aprovizionarea se face pe sub dormitoarele din imobil. Aprovizionarea cu marfa intre orele 22-6 ar PERTURBA GRAV linistea de noapte a proprietarilor. ROG reglementati aprovizionarea acestor magazine. Incercati sa rezolvati problema traficului creând alta problema

”Incapacitatea administrației locale de a ameliora situația traficului rutier din București NU trebuie să fie suportată de către micile întreprinderi care fac aprovizionarea în intervalul obișnuit de funcționare din timpul zilei. Proiectul de hotărâre nu respectă condițiile esențiale de legalitate a unui act normativ (și nici doctrina liberală, de altfel), cât timp au fost incluși în mod global toți agenții economici, indiferent de obiectul de activitate sau de dimensiunea activității economice, iar prin așa-zisul raport „de specialitate” (prin care nu au fost indicate nici măcar minime date statistice, obiective, care să justifice propunerea) este făcută trimitere la problema generată numai de „centre comerciale mari și hypermarketuri”. Transportatorii sunt, de asemenea, prejudiciați în mod categoric de aceste reglementări. Cât timp este afectată în principal latura economică a agenților economici, este obligatorie solicitarea punctului de vedere al Direcției economice din cadrul Primăriei Mun. București.