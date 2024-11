Apropiații evrei ai lui Donald Trump: care dintre ei au șanse să facă parte din noua administrație americană? Analiză Jewish Telegraphic Agency

Stephen Miller. David Friedman. Jared. Ivanka.

Aceste nume, și alte câteva, au devenit familiare evreilor americani în cei patru ani ai primei Case Albe a lui Donald Trump. În funcție de zi și de opiniile lor politice, evreii i-au privit cu mândrie sau dispreț, speranță sau dezamăgire. Pe lângă faptul că au modelat cursul primei administrații Trump, acestea au devenit simboluri și canale pentru relația președintelui cu comunitatea evreiască.

Acum, patru ani mai târziu, pe măsură ce Trump se pregătește să revină la Casa Albă, o parte din această distribuție de personaje a revenit, în timp ce altele au ieșit din scenă. Alte figuri evreiești își fac intrarea pentru prima dată. Unele provin din perioada petrecută de Trump în lumea media și a afacerilor, altele din deceniul său în politică, iar altele din familia sa.

Iată care sunt evreii care trebuie cunoscuți în cercul intim al lui Donald Trump.

Jared Kushner și Ivanka Trump

Niciun evreu nu a atras mai mult atenția decât fiica și ginerele lui Trump, Ivanka Trump și Jared Kushner. Venind la Casa Albă din cercurile sociale ale milenarilor înstăriți din New York, cuplul a fost văzut ca o influență relativ liberală, moderatoare, asupra unui președinte care nu mai ocupase niciodată funcția.

Amândoi au fost consilieri la Casa Albă și au avut roluri centrale în administrație. Kushner, în special, a avut un portofoliu vast, care a cuprins de la negocierea unui nou acord comercial cu Mexicul și Canada la conducerea campaniei de realegere a lui Trump în 2020, până la negocierea acordurilor de normalizare dintre Israel și mai multe state arabe, cunoscute sub numele de Acordurile Abraham.

Ei au fost, de asemenea, într-un fel, fața evreiască a administrației, făcându-și apariția în locuri evreiești și găzduind membri ai cabinetului pentru cina de Shabbat. În special la începutul mandatului lui Trump, religiozitatea lor evreiască – au frecventat sinagogi ortodoxe și își trimit copiii la școala evreiască de zi – a atras curiozitatea și atenția.

După înfrângerea lui Trump în 2020, familia s-a mutat la Miami și nu a participat la cea mai recentă campanie de realegere a lui Trump. Ivanka, care a făcut campanie alături de tatăl său în timpul celor două campanii electorale anterioare, a declarat după anunțul campaniei lui Trump din 2022 că ea și Kushner se vor retrage pentru a se concentra asupra vieții de familie. Kushner a spus că se va concentra pe afacerile sale și pe copiii cuplului.

Kushner a sugerat la The New York Times la sfârșitul lunii trecute că cei doi vor rămâne în afara politicii dacă Trump va câștiga alegerile, deși relatări mai recente sugerează că el ar putea fi implicat într-un fel în politica lui Trump din Orientul Apropiat. În timpul campaniei, cuplul a apărut la mai multe evenimente, inclusiv la Convenția Națională Republicană și la petrecerea de victorie a lui Trump.

Ei nu sunt complet separați de activitatea lor în prima administrație Trump. Kushner conduce o firmă de investiții de mai multe miliarde de dolari legată de statele arabe din Golf, ceea ce ridică probleme de etică cu privire la suprapunerea cu afacerile guvernamentale. Comisia pentru finanțe a Senatului, condusă de Democrați, a deschis în iunie o anchetă privind firma lui Kushner, deși viitorul acesteia este incert.

Stephen Miller

Stephen Miller – unul dintre cei mai duri consilieri ai lui Trump în materie de imigrație în timpul primului său mandat și una dintre cele mai polarizante figuri ale Casei Albe – va fi adjunctul șefului de cabinet al lui Trump în următorul său mandat.

În timpul primului mandat al lui Trump, Miller a fost unul dintre artizanii unora dintre cele mai controversate acțiuni ale administrației în materie de imigrație, inclusiv politica de separare a familiilor și interdicția de viză pentru o serie de țări cu populație majoritar musulmană. O gamă largă de oficiali și grupuri evreiești au criticat aceste politici și au cerut demisia lui Miller.

În ultimii patru ani de când Trump a fost votat, Miller a lansat o firmă numită America First Legal, care se prezintă ca un răspuns conservator la American Civil Liberties Union (ACLU), și a fost implicat în Proiectul 2025, controversata compilație de propuneri pentru un al doilea mandat Trump. El și soția sa, care s-au căsătorit în 2020, au trei copii.

În acest an, Miller a făcut campanie pentru Trump și a folosit retorica nativistă la controversatul miting al lui Trump din Madison Square Garden, luna trecută.

„America este pentru americani și numai pentru americani”, a spus Miller, adăugând că cetățenilor americani le sunt “jefuite și furate locurile de muncă”.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută postului Fox News, Miller a declarat că Trump va începe expulzarea imigranților fără documente imediat după preluarea mandatului. În mai multe interviuri, el a prezentat planurile de a expulza milioane de imigranți, reînnoind îngrijorările grupurilor evreiești.

„Invazia se va încheia în momentul în care va depune jurământul”, a spus Miller.

David Friedman

David Friedman, care a lucrat ca avocat al lui Trump în domeniul falimentului înainte de 2016, a fost ambasador în Israel în timpul primei sale administrații.

Friedman nu avea experiență în politica externă înainte de a deveni ambasador în 2017 și a fost un susținător al coloniilor israeliene din Cisiordania înainte de a intra în funcție. În calitate de ambasador, el a fost o parte esențială a echipei care a îndeplinit o lungă listă de dorințe a priorităților guvernului israelian – de la mutarea ambasadei SUA la Ierusalim la negocierea Acordurilor Abraham.

Friedman l-a criticat pe fostul său șef pentru întâlnirea sa din 2022 cu Kanye West și Nick Fuentes, pe atunci două dintre cele mai proeminente persoane care lansau retorici antisemite. „Pentru prietenul meu Donald Trump – ești mai bun decât atât”, a scris Friedman pe Twitter după acea întâlnire.

Friedman spune însă că a vorbit ulterior cu Trump și a susținut campania de realegere a fostului președinte, citând „realizările istorice” ale lui Trump ca președinte și sprijinul său pentru Israel.

Friedman a militat pentru anexarea de către Israel a Cisiordaniei. El a publicat recent o carte în care pledează pentru controlul israelian asupra întregului teritoriu.

Friedman nu își va relua rolul în al doilea mandat al lui Trump; Trump a anunțat marți că fostul guvernator de Arkansas, Mike Huckabee, va fi următorul ambasador al SUA în Israel. Friedman s-a declarat „încântat” de numirea lui Huckabee.

Steve Witkoff

Steve Witkoff, om de afaceri în domeniul imobiliar și partener de golf al lui Trump, va fi emisarul pentru Orientul Apropiat în următorul mandat al președintelui ales.

În acest rol, Witkoff, 67 de ani, va prelua locul ocupat de Jason Greenblatt în prima parte a primului mandat al lui Trump. În acest rol, Greenblatt a purtat negocieri cu liderii din întreaga regiune. Ca și în cazul în care Greenblatt a intrat în administrație, Witkoff nu are experiență diplomatică în Orientul Apropiat.

Witkoff este prieten cu Trump încă din anii 1980, când i-a cumpărat lui Trump un sandviș după ce au lucrat la o tranzacție imobiliară. Witkoff l-a lăudat, de asemenea, pe Trump pentru prietenia sa după ce unul dintre fiii lui Witkoff, Andrew, a murit la un centru de reabilitare.

Trump a declarat că Witkoff juca golf cu el atunci când agenții Secret Service au tras asupra unei persoane care s-ar fi pregătit să îl ucidă pe Trump. El și fiul său Zach au vorbit la convenția Republicană din iulie.

Miriam Adelson

Miriam Adelson, o donatoare prolifică pentru cauzele Republicane, pro-Israel și evreiești, continuă moștenirea pe care a construit-o împreună cu defunctul ei soț, magnatul cazinourilor Sheldon Adelson.

Adelson a rămas o forță în politica Republicană și a rămas apropiată de Trump, de la moartea soțului ei în 2021. Ea a donat 100 de milioane de dolari unui comitet de campanie care susține candidatura lui Trump. (Averea ei netă este estimată la 35 de miliarde de dolari.) În timpul campaniei, ea l-a prezentat pe Trump înainte ca acesta să țină un discurs despre combaterea antisemitismului.

Adelson s-a născut în Tel Aviv și se pare că își petrece o mare parte din timp în Israel. Ea este editoare al celui mai mare ziar tipărit din țară, Israel Hayom, pe care l-a fondat soțul ei.

Boris Epshteyn

Boris Epshteyn este un vechi consilier al lui Trump și strateg politic. El a vorbit adesea pentru Trump la televiziune în timpul campaniei din 2016 și a consiliat campania sa din 2024.

Epshteyn a fost asistent special în cadrul administrației Trump în timpul primului mandat al acestuia și ar fi scris o declarație controversată pentru Ziua Comemorării Holocaustului în 2017, care nu menționa evreii.

Epshteyn, bancher de investiții și avocat specializat în finanțe, a colaborat, de asemenea, cu Rudy Giuliani în încercarea nereușită de a anula rezultatele alegerilor din 2020 și a apărut alături de Trump în instanța din New York anul trecut. Epshteyn a fost acuzat de infracțiuni pentru falsificarea alegerilor în Arizona la începutul acestui an declarându-se nevinovat.

Epshteyn s-a mutat în Statele Unite din Moscova natală în 1993, la vârsta de 11 ani. Anterior, a fost consilier de comunicare pentru campania prezidențială din 2008 a senatorului John McCain.

Săptămâna aceasta, Epshteyn s-a aflat în avionul lui Trump împreună cu președintele ales, Elon Musk și reprezentantul din Florida Matt Gaetz, când Trump a decis să îl numească ministru al justiției pe Gaetz, un Republican din Florida care a invitat odată un negaționist al Holocaustului la discursul despre starea Uniunii. Se pare că acesta s-a certat cu Musk cu privire la deciziile din timpul tranziției prezidențiale, iar The New York Times a relatat că s-a autopropus ca trimis special al lui Trump pentru războiul din Ucraina.

Howard Lutnick

Howard Lutnick, miliardarul care conduce firma financiară Cantor Fitzgerald, este copreședinte al echipei de tranziție a lui Trump.

El a strâns fonduri de campanie pentru Trump și a preluat un rol proeminent în echipa președintelui ales în ultimele luni, vorbind în numele lui Trump în mass-media și primind aplauze din partea membrilor familiei Trump și a campaniei.

Lutnick a fost în contact cu Kushner cu privire la angajări și Musk cu privire la politica bugetară, a relatat The Wall Street Journal. Washington Post a relatat că Lutnick este un candidat pentru funcția de secretar al Trezoreriei, deși, mai recent, The New York Times a scris că Lutnick „l-a enervat pe domnul Trump în ultima vreme”.

Lutnick este un susținător al cauzelor pro-Israel, inclusiv al grupului de prim ajutor United Hatzalah și Birthright, care organizează călătorii gratuite de 10 zile în această țară.

Originar din New York, Lutnick l-a însoțit pe Trump la mormântul răposatului lider spiritual al mișcării hasidice Chabad-Lubavitch, rabinul Menachem Mendel Schneerson, luna trecută.

Elizabeth Pipko

Elizabeth Pipko, purtătoarea de cuvânt națională a Partidului Republican, originară din New York, este unul dintre principalele susținătoare ale lui Trump din comunitatea evreiască.

Pipko este fost model și pledează adesea pentru cauze evreiești și pro-Israel. S-a născut într-o familie de imigranți din fosta Uniune Sovietică care s-au stabilit în New York. Pipko a crescut în New York City, unde a urmat cursurile școlii ortodoxe Park East Day School din Manhattan. Un rabin de la Sinagoga Park East a oficiat nunta ei din 2019, care a avut loc la Mar-a-Lago, stațiunea lui Trump din Florida.

Pipko a fost membră a staff-ului campaniei lui Trump din 2016. Ea a declarat ulterior că a ținut secretă această poziție deoarece se temea că îi va afecta cariera de model din cauza animozității față de Trump în lumea modelling-ului.

În 2019, Pipko a fost purtătoare de cuvânt al unui grup numit Jexodus care a încurajat tinerii evrei să părăsească Partidul Democrat. În ultimul an, ea a vorbit frecvent despre antisemitismul din campusurile universitare.

Pipko a declarat miercuri pentru Channel 12 News din Israel că Trump dorește ca războiul Israelului din Gaza să se încheie „cât mai curând posibil” cu o „victorie decisivă”.

Lee Zeldin

În calitate de congresman reprezentând un district din Long Island, New York, din 2015 până în 2023, și ca unul dintre cei doi evrei din Congres la acea vreme, Lee Zeldin a fost un apărător avid al lui Trump.

Zeldin a păstrat distanța față de Trump, care era atunci nepopular în New York, în timpul campaniei sale pentru postul de guvernator din 2022. În timpul acelei campanii, Zeldin s-a bazat pe trecutul său evreiesc pentru a mobiliza comunitățile ortodoxe, povestind alegătorilor din Brooklyn despre cum bunicul său a fondat o sinagogă și cum mama sa a predat la o yeshiva din Brooklyn.

Dar după ce a pierdut, s-a alăturat consiliului de administrație al Republican Jewish Coalition și a menținut legăturile cu Trump și cu campania sa de realegere. El a fost unul dintre primii susținători ai candidaturii lui Trump de a prelua din nou Casa Albă.

Săptămâna aceasta, Trump l-a recompensat pe Zeldin alegându-l la conducerea Agenției pentru Protecția Mediului. În Congres, Zeldin a votat preponderent împotriva legislației privind protecția mediului.

Laura Loomer

Laura Loomer, o evreică de extremă-dreapta care a fost cândva candidată Republicană pentru un mandat în Congresul din Florida, s-a apropiat mult timp de Trump, dar nu a lucrat niciodată pentru el.

Trump i-a susținut candidatura pentru Congres în 2020 și aproape că a angajat-o ca asistent de campanie în urmă cu un an, dar a fost descurajat de consilierii săi să facă acest lucru. Aceștia au fost îngrijorați de antecedentele sale de comentarii rasiste și intolerante despre musulmani și alții.

Pe parcursul campaniei, Loomer a început să petreacă mai mult timp cu Trump și a călătorit cu avionul său la Philadelphia pentru a i se alătura la dezbaterea prezidențială din septembrie. Prezența sa și comentariile sale rasiste despre Kamala Harris au atras critici atât din partea Democraților, cât și a Republicanilor, inclusiv din partea reprezentantei Marjorie Taylor Greene, care a fost acuzată la rândul său de discurs instigator la ură (împotriva evreilor).

Mai recent, Loomer a atras critici din interiorul partidului pentru că l-a criticat pe Robert F. Kennedy Jr. pe care Trump l-a nominalizat ca secretar al sănătății. Nu s-a zvonit că ar fi fost luată în considerare pentru vreun rol în administrația Trump.

Sid Rosenberg

Sid Rosenberg, un prezentator de emisiuni de scandal din New York, a declarat că a votat pentru Hillary Clinton în 2016, dar a devenit curând un convertit la Trump, după ce inițial a respins seriozitatea acestuia ca și candidat. În emisiunea sa, el l-a susținut pe Trump și politicile sale, inclusiv încercarea de a expulza migranții din Statele Unite.

Rosenberg a devenit un susținător pro-Israel după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. El a devenit cunoscut la nivel național luna trecută, când a apărut la mitingul lui Trump de la Madison Square Garden, unde a ironizat comparațiile dintre miting și unul organizat de naziștii americani în 1939.

Săptămâna aceasta, el a glumit cu Tulsi Gabbard în emisiunea sa despre posibilitatea de a deveni secretar de presă al Casei Albe sub Trump. Gabbard – fostă membră a Congresului din Hawaii și candidată la președinție, care s-a opus sprijinului SUA pentru Ucraina și a promovat teorii ale conspirației – a fost aleasă a doua zi pentru a deveni directorul național de informații al lui Trump. Propunerea glumeață a lui Rosenberg, între timp, nu s-a concretizat: Trump a numit-o vineri pe Karoline Leavitt în funcția de secretar de presă.

Will Scharf

Will Scharf, care a lucrat ca avocat pentru Trump și l-a apărat la televiziune, a fost desemnat secretar de personal al Casei Albe, un rol-cheie care gestionează ce informații vede președintele.

Scharf, 38 de ani, a fost crescut modern-ortodox modern în New York și Florida, potrivit unui profil din 2023 în Jewish Insider, și a urmat Phillips Academy în Andover, o școală pregătitoare privată de elită non-evreiască din Massachusetts. El a declarat pentru Jewish Insider că își pune filactere în fiecare zi și participă la serviciile de Shabbat la Chabad.

După ce a fost procuror federal, a candidat fără succes anul acesta pentru funcția de procuror general al statului Missouri. De asemenea, el a lucrat ca avocat în cadrul procedurilor penale ale lui Trump din acest an și – în timpul primei administrații Trump – a lucrat la eforturile de confirmare a judecătorilor conservatori ai Curții Supreme Amy Coney Barrett și Brett Kavanaugh.

Marc Rowan

Rowan, un investitor miliardar de pe Wall Street, a devenit una dintre cele mai proeminente voci ale unei revolte a donatorilor din Ivy League care fac presiuni asupra colegiilor lor pentru a lua mai în serios antisemitismul din campusuri.

Acum, se pare că Rowan se află pe lista scurtă a președintelui ales Donald Trump pentru funcția de secretar al Trezoreriei, un post care i-ar permite să își aducă experiența financiară și înclinațiile pro-Israel la Casa Albă.

Se așteaptă ca Trump să îl invite pe Rowan – al cărui Apollo Global Management gestionează active în valoare de aproximativ 733 de miliarde de dolari – la Mar-a-Lago în această săptămână pentru un interviu, potrivit The New York Times.

Rowan, în vârstă de 62 de ani, a crescut într-o familie evreiască din Long Island, nepotul unui profesor de economie de la Universitatea din New York numit Emanuel Stein, care era cunoscut pentru faptul că citea Talmudul, a scris Wall Street Journal .

El a co-fondat Apollo în 1990 și a devenit o figură marcantă pe Wall Street, precum și în cercurile filantropice, fiind președinte al consiliului de administrație al UJA-Federation din New York. Personal, el are o avere de mai mult de 6 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Rowan a atras o atenție mai mare după atacul Hamas din 7 octombrie, când a criticat modul în care alma mater-ul său, Universitatea din Pennsylvania, a reacționat la atacul Hamas.

„Micro-agresiunile sunt condamnate cu indignare morală extremă și totuși violența, în special violența împotriva evreilor, antisemitismul, pare să fi găsit un loc de toleranță în campus”, a declarat Rowan pentru CNBC la câteva zile după atacul Hamas, adăugând că donatorii ar trebui să reducă contribuțiile către Penn – un prim exemplu al unei figuri proeminente din lumea afacerilor evreiești care își folosește influența pentru a combate activismul anti-Israel din campus după 7 octombrie.

