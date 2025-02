Apple și Google au restabilit TikTok în magazinele lor de aplicații din SUA, după asigurările din partea lui Trump

Apple Inc. și Google al Alphabet Inc. au restabilit rețeaua de socializare TikTok, deținută de ByteDance Ltd., în magazinele lor de aplicații, după ce procurorul general al SUA, Pam Bondi, a dat asigurări într-o scrisoare că o interdicție nu va fi aplicată imediat, relatează Bloomberg.

Cele două companii au eliminat TikTok din SUA luna trecută pentru a se conforma unei legi adoptate în 2024. Într-un ordin executiv din 20 ianuarie, Trump a declarat că l-a instruit pe procurorul general „să nu întreprindă nicio acțiune de punere în aplicare a legii pentru o perioadă de 75 de zile începând de astăzi, pentru a oferi administrației mele posibilitatea de a determina calea adecvată de urmat”.

Până joi seara, software-ul a revenit în Apple App Store și Google Play Store.

Mișcarea vine după săptămâni de incertitudine cu privire la viitorul TikTok și încă nu există nicio garanție că acesta va supraviețui în SUA pe termen lung. Aplicația a fost suspendată pentru scurt timp luna trecută pentru a se conforma unei interdicții federale, ca apoi să revină după ce Trump a promis să oprească aplicarea legii. Dar Apple și Google nu au restabilit imediat software-ul în magazinele lor de aplicații.

Parlamentarii americani au adoptat interdicția din cauza îngrijorărilor legate de proprietatea chineză a TikTok, temându-se că aplicația populară ar putea fi utilizată pentru a spiona cetățenii americani. China cere companiilor sale să împărtășească datele cu guvernul la cerere.

Legislația federală, denumită Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, a fost susținută atât de democrați, cât și de republicani în Congres și a fost promulgată de președintele Joe Biden în aprilie anul trecut. Legea a impus interzicerea TikTok la nivel național, cu excepția cazului în care ByteDance a întreprins o „cesiune calificată” până la 19 ianuarie. Aceasta însemna că partea americană a activității trebuia vândută.

Trump a susținut anterior o interdicție, dar și-a schimbat poziția. „Cred că am o slăbiciune pentru TikTok pe care nu am avut-o inițial”, a declarat el când a semnat ordinul executiv.

În cazul în care nu negociază o înțelegere până la începutul lunii aprilie pentru a soluționa problemele de securitate națională legate de actualul proprietar al TikTok, aplicația ar putea fi închisă încă o dată. ByteDance a susținut că TikTok nu este de vânzare.