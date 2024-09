Aplauze în sala de judecată la procesul 10 August. Victimele cer judecarea urgentă a dosarului. “Eu sunt victimă și în dosarul Revoluției și în dosarul 10 August”

Curtea Militară de Apel București a amânat procesul 10 august pe 3 octombrie pentru că 20 de victime au fost citate la adrese greșite, iar procedura de citare în cazul lor trebuie reluată. Instanța urmează să confirme începerea judecății pe fond în dosar.

Sala de judecată de la Curtea Militară de Apel București s-a dovedit neîncăpătoare joi, 19 septembrie, pentru numeroasele victime ale jandarmilor din 10 august 2018, iar unele dintre acestea au spus că au fost bătute și la Revoluție.

„Eu nu vreau să mor până nu aflu adevărul”, a spus un bărbat care are calitatea de parte vătămată în dosar. A fost aplaudat de toată sala.

„Sunt una din victimele Revoluției, am câștigat la CEDO – nu vreau să aibă soarta dosarului Revoluției. Am 6 zile de spitalizare, nu am fost aleasă în viață asta să fiu victimă”, a declarat o altă victimă, și ea aplaudată.

“Eu sunt victimă și în dosarul Revoluției și în dosarul 10 August. Le-am cerut judecătorilor să judece mai repede pentru că nu vreau să fiu victimă toată viața”, a declarat Nicoleta Giurcanu, o altă victimă.

Reamintim că Tribunalul Militar București a confirmat rechizitoriul, însă jandarmii acuzați că au ordonat lovirea și gazarea a mii de protestatari pașnici în 10 august 2018 au contestat decizia, se arată într-un comunicat al comunității Declic.

„Decizia ÎCCJ, prin care nu se mai aplică prescripția specială nici faptelor comise înainte de 2022, confirmă temerea noastră, că în anul 2026 dosarul 10 august se prescrie. Jandarmii agresori trag acum de timp cât pot, în speranța că faptele lor reprobabile se vor prescrie și vor scăpa de o condamnare. De aceea, cerem din nou o judecată rapidă și corectă.”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei ,,10 august”.

Membrii Declic au susținut, prin achitarea onorariilor avocaților, victimele din dosarul 10 August pe tot parcursul anchetei și vor continua să o facă până la o decizie definitivă a instanței, mai precizează sursa citată.

Potrivit datelor din dosarul trimis la instanță, au fost folosite 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 de mână cu efect iritant lacrimogen și 316 cartușe calibrul 38 si 40 mm cu efect iritant lacrimogen.

O expertiză tehnică realizată de experți din cadrul MApN arată că grenadele folosite aveau potențial de a exploda și de a provoca arsuri și răni deosebit de grave din cauza forței impactului, a schijelor și a temperaturilor extrem de ridicate.