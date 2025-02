Antonescu: Am văzut pe TikTok oameni care spun: Bolojane, îţi dau familia cu capul de bordură! şi nu ştiu dacă au păţit ceva. Un om nu poate face un arsenal în casa lui, nu au dreptul să funcţioneze grupări paramilitare / Trebuie făcută ordine

Crin Antonescu a declarat, vineri, că a văzut pe TikTok oameni care spun: Bolojane, îţi dau familia cu capul de bordură! şi nu ştie dacă au păţit ceva, el precizând că un om nu poate face un arsenal în casa lui şi nu au dreptul să funcţioneze grupări paramilitare pe teritoriul României, transmite News.ro.

Crin Antonescu a fost întrebat la Giurgiu ce mecanisme sunt necesare, pentru ca grupări gen Horaţiu Potra, paramilitare, să nu mai defileze pe teritoriul ţării noastre şi ce garanţii poate oferi că alegerile se vor desfăşura constituţional. ”Eu nu vă pot oferi nicio garanţie, aş vrea şi eu să am garanţii pentru că nu sunt decât un candidat. Am încredere că acest guvern, Ministrul de Interne, care e şi preşedintele unui partid din această coaliţie, pe care-l cunosc foarte bine, care are o activitate cu foarte importante reuşite, de la MCV la Schengen, a făcut pentru mine dovada capacităţii sale, mă refer la domnul Predoiu, şi la partea care revine Ministerului de Interne, în organizarea unor alegeri corecte, cinstite, după carte”, a spus Antonescu.

El a menţionat că, în ceea ce priveşte contribuţia altor instituţii la nu mai păţi ce am păţit, şi anume folosirea ilegală a unor boţi, trolli, mii de conturi, banii care au circulat ilegal în finanţarea lor, despre asta nu poate să garanteze, pentru că nu conduce aceste instituţii.

”Pot să spun doar că trebuie să-şi facă datoria, cu atât mai mult cu cât avem un precedent, adică ştiu la ce să se aştepte şi ar trebui să păzească”, a declarat Crin Antonescu. Candidatul coaliţiei a menţionat că, în ceea ce priveşte grupări paramilitare, de orice fel, nu poate să vorbească exact nici despre Potra, nici despre armele care erau acolo, doar atât că ele există. ”Am văzut un discurs, dar nu candidează domnul Potra, adică domnul Potra a ţinut un discurs în care a spus foarte clar, am arme aici, nu contează că e ilegal, a citat un comandant francez de legiune străină, şi de asemenea a spus, eu îmi asum, săriţi, daţi în cap. Domnul Potra nu candidează. Din punctul meu de vedere, nu e singurul, dar cred că aşa ceva, totuşi, nişte organisme trebuie să intervină. (..) Eu am văzut altfel şi clipuri, am văzut pe TikTok, oameni care spun Bolojane, îţi dau familia cu capul de bordură, şi nu ştiu dacă au păţit ceva. Nu, în România trebuie făcută ordine. Indiferent cine îmi spune despre libertatea de exprimare, (..) în momentul în care exprimarea asta depăşeşte limitele a ceea ce înseamnă defăimare, instigare la violenţă, instigare la răsturnare a regimului constituţional, atunci aceşti oameni trebuie să răspundă conform legii, imediat”, a subliniat Antonescu.

Candidatul coaliţiei a mai spus că nu ştie care este regimul mercenarilor, nu a aprofundat chestiunea asta. ”Nu ştiu ce ştiu despre asta serviciile, cred că ştiu tot, aşa ar trebui, nu ştiu ce ştie armata, dar ar trebui ca totuşi să existe nişte reglementări clare şi respectate, pentru că un om nu poate face un arsenal în casa lui cu care, chiar la un moment dat, poate să provoace tulburări”, a mai spus Antonescu. El a precizat că trebuie luate măsuri simple şi să se aplice legea. ”Din punctul meu de vedere, nici nu cred că legile României nu sunt în sensul acesta, nu au dreptul să funcţioneze grupări paramilitare pe teritoriul României. Pe teritoriul României avem armată, poliţie, jandarmerie, servicii, trupe antitero şi punct”, a mai spus el.