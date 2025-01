Angajaţii din Poliţia Penitenciară continuă refuzul muncii suplimentare şi ies joi din nou în stradă

Angajaţii din sistemul penitenciarelor din ţară continuă refuzul muncii suplimentare şi anunţă că vor ieşi din nou în stradă, joi, 30 ianuarie, continuând astfel protestul declanşat pe 20 decembrie 2024, a anunţat marţi, într-un comunicat de presă remis Agrepres, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Petre Florin Şchiopu.

Potrivit acestuia, angajaţii din penitenciare sunt în plin refuz de muncă suplimentară şi nu vor renunţa până când nu vor primi măcar veniturile din luna noiembrie a anului trecut.

„Nu mai tolerăm ipocrizia guvernanţilor. Federaţia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar continuă protestul declanşat în 20 decembrie 2024, fiind în plin refuz de muncă suplimentară. Aşa cum am mai spus, nu vom renunţa până când nu vom primi măcar veniturile din luna noiembrie 2024. Joi, 30 ianuarie 2025, începând cu ora 8,30, poliţiştii de penitenciare din Aiud, Codlea, Constanţa Poarta Albă, Deva şi Târgu Jiu, alături de colegii ce participă la mitingul de la Iaşi, ieşim din nou în stradă. Este uşor să ceri săracului să fie şi mai sărac, când tu ca demnitar ai punga plină”, transmite Petre Florin Şchiopu.

Acesta susţine că Poliţia Penitenciară se confruntă cu un deficit de personal, dar şi cu blocarea de către Guvern a tot ce înseamnă achiziţii pentru dotarea angajaţilor cu mijloace de transport, armament şi muniţie letală sau neletală, mijloace de imobilizare, misiunile fiind îndeplinite la limită.

Mai mult, spune acesta, cu toate că ministrul Justiţiei a spus că a semnat Ordinul de prelungire a aplicării prevederilor OUG 26/2024, până în prezent nu a fost publicat în Monitorul Oficial pentru punerea în aplicare.

„Deşi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus că a semnat Ordinul de prelungire a aplicării prevederilor OUG 26/2024, nici până la acest moment acest ordin nu este publicat în Monitorul Oficial. Nici acum nu ştim când personalul din structura de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională va avea în plată măcar veniturile din luna noiembrie 2024, ce să mai discutăm de aplicarea în totalitate a prevederilor legii salarizării. Despre actualizarea pensiilor militare ce să mai vorbim? Nimeni nu înţelege că numărul minim de posturi necesare în Poliţia Penitenciară este de 20.000 conform standardelor aprobate. În prezent sunt ocupate aproximativ 13.000 din 16.050 prevăzute. Astfel, cele peste 1.200.000 de ore suplimentare efectuate şi parţial recuperate, precum şi cele peste 100.000 de zile de concediu de odihnă restante la 31 decembrie 2024, rostogolite an de an, vor exista şi în continuare. Cu toate acestea Guvernul blochează concursurile, dar şi achiziţiile ce fac parte din categoria dotărilor sistemului penitenciar, respectiv mijloace de transport, armament şi muniţie letală sau neletală, mijloace de imobilizare. Asigurăm misiunile la limita prevederilor legale din cauza lipsei personalului, dar şi a mijloacelor operative la dispoziţie, punând în pericol extrem siguranţa personalului, dar şi locurile de deţinere. Refuzul muncii suplimentare va demonstra că Poliţia Penitenciară se menţine funcţională doar pentru că salariaţii acceptă să presteze muncă suplimentară într-un volum unic în România. Simpla exercitare a dreptului legal de a refuza muncă în plus generează blocaje chiar şi pe termen scurt în special în sectorul operativ”, mai arată Şchiopu.

Angajaţii solicită: aplicarea în integralitate a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind familia ocupaţională apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; menţinerea în plată a drepturilor salariale ce vizează plata majorării pentru munca suplimentară şi a majorării pentru muncă în repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează, precum şi cele prevăzute de OUG 26/2024; actualizarea şi indexarea pensiilor militare de la 1 ianuarie 2025 în conformitate cu modificările legislative promovate prin lege la Senat în luna noiembrie 2024; aprobarea suplimentării cu cele 1.600 de posturi în sectorul operativ convenite cu prim-ministrul României în ianuarie 2024 şi deblocarea posturilor vacante pentru a fi ocupate prin concurs, astfel încât activitatea să poată fi desfăşurată în condiţii de siguranţă.

„Decizia de reluare a activităţilor sau de menţinere a refuzurilor de muncă suplimentară aparţine sindicatelor organizatoare şi va reprezenta voinţa membrilor de sindicat semnatari. Ce am început de miercuri, 25 decembrie 2024, reprezintă dovada pentru guvernanţi că suntem determinaţi să încetăm activităţile. Guvernul României va trebui să identifice soluţii pentru aplicarea în totalitate a drepturilor salariale în plată la 31 decembrie 2024, altfel va trebui să găsească alternative pentru misiunile de pază, escortare şi supraveghere din penitenciare”, a conchis Petre Florin Şchiopu, în comunicatul de presă.