Angajații din Generația X cer beneficii diferite, iar companiile răspund la aceste cereri

Lucrătorii aflați la jumătatea vieții doresc sprijin pentru menopauză, asistență pentru îngrijirea persoanelor în vârstă, analize de sănătate și multe altele. Aceștia le primesc din ce în ce mai mult, iar angajatorii lor beneficiază și ei, scrie BBC.

Gen X se află la o răscruce de drumuri în viața lor personală. Situată între Baby Boomers și mileniali, această generație se află în faza „sandwich” a vieții. Ei sunt în mare parte responsabili de îngrijirea părinților lor îmbătrâniți, în timp ce se ocupă de copiii lor de vârstă școlară, gestionându-și în același timp propriile vieți, cariere și sănătate.

Dacă organizațiile sunt dornice să își păstreze lucrătorii din generația X, definiți aproximativ ca fiind cei născuți între 1965 și 1980, trebuie să răspundă acestor provocări.

De aceea, un număr tot mai mare de companii din întreaga lume oferă beneficii care abordează probleme specifice legate de sănătatea și stilul de viață la mijlocul vieții. Iar pe o piață a forței de muncă restrânsă, angajatorii care oferă beneficii personalizate se remarcă prin faptul că semnalează un nivel de sprijin care este din ce în ce mai căutat la locul de muncă din ziua de azi.

Compania de software în cloud Salesforce a lansat recent un beneficiu de îngrijire a persoanelor în vârstă pentru angajații care își sprijină membrii mai în vârstă ai familiei, precum și un program de depistare timpurie a cancerului destinat persoanelor de peste 50 de ani. Compania de software Adobe oferă servicii pentru a-i ajuta pe angajați să gestioneze procesul de admitere la universitate pentru copiii lor, precum și acces la servicii de îngrijire a persoanelor în vârstă și la consultații de îngrijire la domiciliu. Sprijinul pentru menopauză este, de asemenea, în curs de apariție în multe companii globale, atât mari, cât și mici.

„Beneficiile furnizării acestor servicii merg dincolo de aspectele economice”, spune Peter Bamberger, profesor la Școala de Management Coller din cadrul Universității din Tel Aviv și președinte ales al Academiei de Management. „Vorbim despre servicii care au un impact potențial asupra copiilor și părinților cuiva. Organizațiile nu oferă doar asistență financiară, ci creează o legătură emoțională puternică – arată că le pasă.”

Totuși, angajatorii nu oferă aceste noi beneficii din pur altruism. Programele sunt relativ eficiente din punct de vedere al costurilor, iar cercetările sugerează că beneficiile adaptate la nevoile angajaților pot avea un impact asupra retenției și performanței. Un sondaj realizat anul trecut de Gartner, consultat de BBC, a arătat că o strategie de beneficii bine gândită poate crește intenția angajaților de a rămâne cu 11% și de a crește randamentul acestora cu 12%.

„Angajatorii sunt conștienți de faptul că faptul că trebuie să le găsești părinților tăi în vârstă un specialist sau o unitate potrivită în care să locuiască este o corvoadă care consumă timp și emoții”, spune Bamberger. „Angajatorii știu că acest lucru îți răpește timp din ziua de lucru și dacă te pot ajuta în acest sens, vei fi mai prezent și mai concentrat la locul de muncă.”

Cu cinci generații pe piața forței de muncă, beneficiile nu mai sunt o propunere unică pentru toți.

Angajatorii încearcă din ce în ce mai mult să se adapteze la nevoile în evoluție ale angajaților lor pe măsură ce aceștia avansează în viață și în carieră, spune Lauren Winans, director executiv al Next Level Benefits, o companie de consultanță în resurse umane cu sediul în Pennsylvania, SUA. „Companiile se uită la datele demografice ale forței de muncă și se întreabă: unde se află această persoană în viața lor? Cu ce se confruntă? Și cum putem investi banii noștri de beneficii în mod intenționat?”.

Similar cu oferirea de asistență pentru împrumuturile studențești și de sprijin pentru sănătatea mintală pentru a atrage Generația Z, precum și de beneficii pentru fertilitate și îngrijire pentru a atrage milenialii, beneficiile la mijlocul vieții vin în întâmpinarea lucrătorilor din Generația X acolo unde se află. Iar acest lucru este important, chiar acum: „Cei din Generația X sunt probabil lideri seniori în organizațiile lor”, spune Winans. „Dacă nu se află acum în aparatul de conducere, vor fi acolo în curând și, prin urmare, aceștia sunt oameni pe care companiile doresc cu adevărat să îi atragă și să îi păstreze”.

Unul dintre cele mai populare beneficii noi este sprijinul pentru menopauză. Menopauza nu este o provocare doar pentru lucrători, ci și pentru angajatori; potrivit unui studiu publicat în aprilie de Clinica Mayo, simptomele menopauzei duc la aproximativ 1,8 miliarde de dolari (1,42 miliarde de lire sterline) în timp de lucru pierdut în fiecare an.

Anul acesta, compania americană de biotehnologie Genentech a introdus servicii de îngrijire specifice menopauzei pentru cele 13 500 de angajate ale sale și pentru soții sau partenerii acestora, ca răspuns la cererea unuia dintre grupurile de afinitate ale angajaților săi. Beneficiul include accesul la întâlniri video la cerere cu medici, cursuri de gestionare a simptomelor menopauzei și trimiteri la furnizori de servicii în persoană.

Forța de muncă a Genentech este formată în proporție de 54% din femei, iar vârsta medie a angajaților este de 45 de ani. „Este probabil ca mulți dintre angajații noștri să se confrunte cu menopauza în timp ce lucrează aici și dorim ca aceștia să aibă acces ușor la îngrijire”, spune Cori Davis, director de personal al companiei.

Scott Floyd, lider global de beneficii la Cisco, spune că firma de comunicații a lansat anul acesta un beneficiu de îngrijire de tip concierge care abordează aspectele administrative și logistice ale îngrijirii unui părinte în vârstă, ale sprijinirii unui copil cu nevoi speciale sau ale asistării unui partener cu un nou diagnostic medical. Beneficiul a apărut după ce un sondaj de opinie trimestrial realizat în luna iunie a arătat că mulți dintre angajații săi, în special femeile cu responsabilități de îngrijire, se simțeau încorsetați. Femeile din generația X au fost printre cele mai afectate.

„Era clar că cei care erau lideri și îngrijitori – acea generație sandwich – aveau nevoie de mai mult sprijin”, spune Floyd. Compania are, de asemenea, un beneficiu suplimentar care îi ajută pe angajați să găsească și să angajeze un îngrijitor la domiciliu pentru un membru adult al familiei. „Ceea ce constați adesea este că, atunci când oamenii se află într-o situație de criză, au nevoie de o atingere mai mare.”

„Le permit oamenilor să sărbătorească faptul că îmbătrânesc

Cercetătorii în domeniul managementului descriu adesea beneficiile angajaților ca având efecte „simbolice” și de „semnalizare”, potrivit lui Carol Kulik, profesor la Universitatea din Australia de Sud, specializat în managementul resurselor umane. „Beneficiile sunt atât un lucru tangibil, cât și importante din punct de vedere psihologic”, spune ea. „Ele sunt un semnal că angajatorului îi pasă de tine și de setul tău de aptitudini și că apreciază oamenii ca tine”.

Cercetările sugerează că această valoare percepută este valabilă chiar și pentru beneficiile pe care angajații nu le folosesc neapărat. De exemplu, spune Kulik, s-ar putea ca angajații să nu aibă nevoie imediat de un anumit beneficiu, dar să își dea seama că ar putea avea nevoie în viitorul apropiat.

en X este deosebit de probabil să fie într-o dispoziție de reflecție, adaugă ea. „În jurul vârstei de 50 de ani, oamenii încep, în mod foarte previzibil, să prezinte semne de declin fizic – de multe ori nu este catastrofal, este controlabil – dar servește pentru a-i determina pe oameni să își amintească faptul că viața este limitată.”

Acesta este motivul pentru care creșterea beneficiilor precum așa-numitul „concediu de bunicuță”, care permite angajaților să își ia timp liber pentru a-și susține și îngriji nepoții; și programele „snowbird”, precum cel oferit de CVS, care permit angajaților să facă naveta între două locații în mod sezonier și să testeze pensionarea de obicei între climatele mai calde iarna și cele mai reci vara, sunt susceptibile de a rezona cu această populație.

„Acestea sunt beneficii pe care lucrătorii le consideră pozitive și de afirmare”, spune Kulik. „Ele le permit oamenilor să sărbătorească îmbătrânirea”.

Nu este o coincidență faptul că firmele introduc aceste noi beneficii acum. Pe fondul unei economii incerte, companiile sunt presate să aloce resursele mai strategic, spune Winans, consultant în beneficii. „Dacă trebuie să faceți reduceri în buget, cea mai rapidă modalitate de a face acest lucru este prin factorii de cost cei mai mari pentru angajați: asigurarea și 401k.” În schimb, companiile completează aceste programe reduse le cu opțiuni mai rentabile – care le permit să adauge aceste noi beneficii la jumătatea vieții.

„I’ve been in corporate benefits administration for two decades and I have to say: menopause benefits – I never thought I’d see that,” she says. „It’s exciting that no matter where you are in your life, you’re going to have a new benefit that you have access to.”