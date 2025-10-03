Angajații de la Protecția Copilului Maramureș au ieșit la un protest spontan pentru că nu și-au primit salariile

Salariaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş au ieșit vineri la un protest spontan, nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile integral. Peste 100 angajaţi au ieşit să protesteze vineri după-amiază după ce aflat că nu îşi vor primi salariile, potrivit Agerpres.

„Miza domnului premier în aceste zile e cum să taie( fonduri n.red). Nu contează că nu sunt eficienţi(…) O situaţie incredibilă la nivelul anului 2025, într-un stat civilizat să nu îţi primeşti salariul. Ne amintim de zone care se întâmplau după 1990(…)Suntem cu mâna întinsă la distinşii noştri politicieni care joacă ping-pong. Instituţia Prefectului a fost anunţată, Ministerul Dezvoltării. Nu cred că suntem noi de vină pentru această situaţie. Acesta e protest spontan al dvs, dar am solicitat şi aviz pentru a face un protest săptămâna viitoare în faţa Prefecturii(…)Onor, Consiliul Judeţean nu a alocat sumele necesare, iar Guvernul nu şi-a asumat a pune aceste obligaţii salariale până la sfârşitul anului. Important e ca această problemă să fie rezolvată în termen cât mai scurt” a spus în faţa salariaţiilor, preşedintele Sindicatului din Administraţia Maramureş, Nicolae Mureşan.

Directorul adjunct al DGASP, Diana Pop-Lar, a punctat că în cazul care evaluările nu sunt efectuate la timp, oamenii nu îşi primesc drepturile.

„Te atingi de cel slab care nu are putere, pentru că nu poţi să faci nimica pentru cel care are putere(…)Noi dacă nu facem evaluări şi copii rămân în case şi oamenii nu şi primesc drepturile. Oamenii spun că din cauza noastră nu şi primesc drepturile(…)Abuzul este asupra noastră, asupra tuturor. Dacă cumva ai greşit în atribuţiile de serviciu în cinci minute eşti dat afară” a spus nemulţumită de situaţie, directorul adjunct al instituţiei, Diana Pop-Lar.

Acesta a specificat că la nivel de judeţ sunt în centre peste 1.000 de adulţi şi copii vulnerabili, transmite Agerpres.

„Avem peste 23.000 de persoane încadrate cu grad de handicap, iar în centrele noastre sunt rezidenţi, peste 1.000 de persoane, adulţi şi copii care-s vulnerabili, iar pentru că aceste persoane nu ştiu să ceară nu sunt vinovaţi absolut cu nimic(…)În iulie am rămas cu contribuţiile, în august, am primit un avans” a spus în faţa angajaţilor Diana Pop-Lar.

În cadrul DGASP Maramureş lucrează peste 800 de persoane, iar ultimul avans încasat este în sumă de 1.900 de lei, reprezentând luna august.