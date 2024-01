Angajată a universității din Sibiu, pedepsită după ce a sesizat nereguli în instituție / A fost izolată și pusă „să urmărească paznicii căminelor” / Conducerea: „Va putea să își exercite calitatea de avertizor”

O angajată a Serviciului Resurse Umane-Salarizare din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu nu mai are acces la programul de salarizare, a fost mutată singură în birou și trimisă să urmărească dacă paznicii căminelor vin la serviciu, scrie Turnul Sfatului.

Cristina Arseniu spune că presiunile puse pe seama ei sunt provocate de sesizările formulate în timp, sesizări specifice unui avertizor de integritate. Conducerea ULBS spune că sesizările făcute de ea nu s-au confirmat, ori nu sunt de găsit și că schimbarea fișei postului angajatei vine ca urmare a deciziilor luate la nivel național.

De la începutul acestui an a intrat în vigoare o reorganizare administrativă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, impusă de „ordonanța austerității” emisă anul trecut de către Guvernul României.

În cazul Cristinei Arseniu, această reorganizare a fost utilizată pentru a o reduce la tăcere, susține ea. „În vinerea de dinaintea Anului nou am găsit pe birou o «notă de trecere». (…) într-o dimineață am descoperit că nu îmi mai pot exercita atribuțiile referitoare la salarizare, din cauză că mi-a fost restricționat accesul la programul de salarizare. Mai apoi, am aflat că toți colegii din birou vor fi mutați într-o altă încăpere, cu excepția mea: mie mi s-a spus să mă mut în alt birou, singură. Să mă izoleze total, probabil”, spune ea.

Cristina Arseniu a încercat să evite izolarea, dar, în cele din urmă, spune că s-a văzut nevoită să o accepte: butucul ușii a fost schimbat, în vechiul birou fiind demarate și lucrări de zugrăvire. Acum merge la serviciu într-o încăpere în care se află doar biroul său și spune că nu are ce lucra din moment ce accesul la programul de salarizare i-a fost „tăiat”.

”Mi s-a spus că noua mea sarcină este să mă ocup de portarii căminelor Universității, să verific dacă vin la serviciu”, mai arată Cristina Arseniu.

”Conducerea instituției apreciază că doamna Cristina Arseniu va putea să își exercite calitatea de avertizor de integritate și din poziția pe care o ocupă în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ”, susține ULBS.