Prima generaţie de studenţi la licenţă în inteligenţa artificială din România îşi începe studiile la UBB / ”Am considerat că inteligenţa artificială s-a maturizat şi în ţară”

Din toamna anului 2023, prima generaţie de 50 de studenţi îşi începe formarea la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), anunță instituția într-un comunicat de presă.

În primăvară, UBB a propus standardele naţionale ARACIS pentru dezvoltarea programelor de inteligenţă artificială la nivel de licenţă în România.

Interesul pentru noul program a fost unul extrem de ridicat, cu aproape 8 candidaţi pe un loc, deşi programul este organizat într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză).

„Urmărind bunele practici internaţionale, noi am considerat că inteligenţa artificială s-a maturizat şi în ţară, astfel încât trebuie să iasă din logica de doar competenţă în specializarea informatică sau de supraspecializare la nivel de masterat / doctorat / postdoctorat şi să devină o specialitate cu program de formare la nivel de licenţă. În consecinţă, am propus noi standardele naţionale, deoarece, atât istoria domeniului în ţară, cât şi excelenţa prezentului ne poziţionează ca reper naţional în domeniu, cu prestigiu internaţional. Într-adevăr, deja cunoscutul „Institut UBB de Inteligenţă Artificială” are parteneriate strategice şi integrate cu actorii majori în domeniu (Microsoft/SAS/UiPath etc.), iar organizarea oficiului naţional al European Institute of Innovation and Technology (EIT Digital) la UBB arată clar şi recunoaşterea internaţională a prestigiului”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.