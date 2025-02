Andrey Rublev îl învinge pe Jack Draper în finală și câștigă al doilea titlu la Doha / Ce s-a întâmplat la Rio Open – Comesana a căzut peste fileu în semifinală

Andrey Rublev a câștigat pentru a doua oară titlul la Qatar ExxonMobil Open, învingându-l sâmbătă pe britanicul Jack Draper cu 7-5, 5-7, 6-1 în finala de la Doha, informează Reuters.

Cap de serie numărul cinci, rusul a reușit 34 de lovituri direct câștigătoare, inclusiv 10 ași, obținând al 17-lea său titlu ATP, dar primul din mai anul trecut, când a triumfat la ATP Masters 1000 Madrid. Rublev câștigase deja trofeul de la Doha în 2020.

Rublev a câștigat 78,9% (45 din 57) dintre punctele jucate cu primul serviciu și a salvat două dintre cele trei mingi de break în meciul disputat pe suprafață dură.

Draper, care căuta al treilea său titlu ATP, va urca pe locul 12 mondial, cea mai bună clasare a carierei, odată cu publicarea noului clasament luni. Rublev va ocupa locul 9.

Campionul en-titre Sebastian Baez a pierdut primul set, dar a câștigat 12 din următoarele 14 game-uri pentru a-l învinge pe compatriotul său argentinian Camilo Uga Carabelli cu 3-6, 6-1, 6-1 în semifinalele turneului de la Rio de Janeiro.

Favoritul numărul cinci, Baez, încearcă să devină primul dublu campion al turneului Rio Open. El a reușit 7 ași, a convertit 6 din cele 10 mingi de break și a salvat 3 din 5 în fața lui Carabelli, intrat pe tabloul principal ca lucky loser.

În finală, Baez îl va întâlni pe francezul Alexandre Muller, care a ajuns la prima sa finală ATP 500 după victoria cu 7-5, 6-7 (3), 6-3 împotriva argentinianului Francisco Comesana, care a durat mai bine de trei ore. Muller a salvat 5 din cele 8 mingi de break și a fructificat 5 din cele 10 șanse de break.

Comesana a realizat și faza zilei. Argentinianul a căzut peste fileu, dar, din fericire, căzătura nu i-a produs nicio accidentare tenismenului.

