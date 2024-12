Andrea Petkovic, despre criticile Simonei Halep după cazurile de dopaj ale lui Sinner și Swiatek: „Nu ia decizii raţionale”

Andrea Petkovic, fostă rivală a Simonei Halep în circuitul WTA, consideră că reacția sportivei din România după cazurile de dopaj în care au fost implicați Iga Swiatek și Jannik Sinner este una exagerată: „nu ia decizii raționale”.

În vârstă de 37 de ani și retrasă de ceva timp din circuitul mondial, Petkovic consideră că și Simona ar fi procedat la fel ca poloneza și italianul dacă în cazul său de dopaj s-ar fi găsit mai repede sursa contaminării, transmite tennisworldusa.org.

Context

Reamintim că Simona a fost în afara tenisului profesionist timp de un an și jumătate înainte ca TAS să-i reducă în luna martie a acestui an suspendarea de 4 ani dictată de Sport Resolutions.

„Ea este furioasă. Reacţionează pe baza emoţiilor. Nu ia decizii raţionale şi poţi simţi că valul se întoarce puţin asupra ei. Cred că în toată acea perioadă Simona a avut parte de simpatie” – Andrea Petkovic, fostă ocupantă a locului 9 WTA, la podcastul „Rennae Stubbs Tennis”.

„Oamenii au fost cu adevărat de partea ei şi se schimbă în acest an doar pentru că ea nu a renunţat. Dacă aş fi fost în situaţia ei, nu ştiu dacă aş fi putut să renunţ nici eu.

Dacă Simona ar fi ştiut imediat de unde provine contaminarea, ar fi făcut exact acelaşi lucru pe care l-au făcut Iga sau Jannik. Ea ar fi încercat să scape cu cel mai mic impact posibil asupra carierei sale”, a adăugat Petkovic.

Andrea Petkovic hits Simona Halep with reality check over comments about Iga Swiatekhttps://t.co/pw1iVJqqX7

— Wild News (@wildnews61) December 24, 2024