Anchetă în Franţa după ce un petrolier din flota fantomă rusă, suspectat de survolarea cu drone în Danemarca, staţionează în largul parcului eolian Saint-Nazaire

Parchetul din Brest a anunţat miercuri, confirmând o dezvăluire a cotidianului Ouest-France, că a deschis o anchetă, după ce Marina franceză a semnalat un petrolier imobilizat în largul parcului eolian Saint-Nazaire, suspectat de faptul că este implicat în survolarea cu drone care a perturbat traficul aerian în Danemarca, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Petrolierul – denumit „Pushpa” sau „Boracay”, sub pavilionul Beninului – este suspectat de faptul că este implicat în survolarea cu drone care a perturbat traficul aerian în Danemarca, potrivit site-ului specializat The Maritime Executive.

Prefectura Maritimă a Atlanticului a declarat AFP că ”a semnalat recent procurorului Republicii din Brest” nava Boracay, ”suspctată de comiterea unei infracţiuni”.

”Având în vedere că s-a deschis o anchetă, nu putem comunica cu privire la acest caz”, a anunţat prefectura.

FLOTA FANTOMĂ RUSĂ

În urma semnalării, procurorul din Brest Stéphane Kellenberger a confirnat AFP că a deschis o anchetă cu privire la ”neprezentarea dovezii naţionalităţii/pavilionului navei” şi ”refuz de a se supune”.

”Investigaţiile şi actele utile au fost încredinţate de către mine, prin co-sesizare, Secţiei de Cercetări a Jandarmeriei Maritime şi Grupului Jandarmeriei Maritime la Atlantic”, anunţă el fără să facă alte precizări.

Nava aparţine flotei fantome ruse, folosită de către Rusia pentru a ocoli sanţciuni occidentale impuse vânzării de petrol, potrivit The Maritime Executive.

Petrolierul a plecat din Rusia, de la Primorsk, la 20 septembrie şi urma să ajungă la Vadinar, în nord-vstul Indiei, la 20 octombrie, însă a ancorat de mai multe zile în apropierea parcului eolian Saint-Nazaire, potrivit site-ului Marine Traffic.

Semnalări recente ale unor drone în întreaga Danemarcă au antrenat închiderea mai multor aeroporturi, inclusiv la Copenhaga, cel mai mare aeroport în Europa de Nord.