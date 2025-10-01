G4Media.ro
Anchetă în Franţa după ce un petrolier din flota fantomă rusă, suspectat…

Anchetă în Franţa după ce un petrolier din flota fantomă rusă, suspectat de survolarea cu drone în Danemarca, staţionează în largul parcului eolian Saint-Nazaire

Parchetul din Brest a anunţat miercuri, confirmând o dezvăluire a cotidianului Ouest-France, că a deschis o anchetă, după ce Marina franceză a semnalat un petrolier imobilizat în largul parcului eolian Saint-Nazaire, suspectat de faptul că este implicat în survolarea cu drone care a perturbat traficul aerian în Danemarca, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Petrolierul – denumit „Pushpa” sau „Boracay”, sub pavilionul Beninului – este suspectat de faptul că este implicat în survolarea cu drone care a perturbat traficul aerian în Danemarca, potrivit site-ului specializat The Maritime Executive.

Prefectura Maritimă a Atlanticului a declarat AFP că ”a semnalat recent procurorului Republicii din Brest” nava Boracay, ”suspctată de comiterea unei infracţiuni”.

”Având în vedere că s-a deschis o anchetă, nu putem comunica cu privire la acest caz”, a anunţat prefectura.

FLOTA FANTOMĂ RUSĂ

În urma semnalării, procurorul din Brest Stéphane Kellenberger a confirnat AFP că a deschis o anchetă cu privire la ”neprezentarea dovezii naţionalităţii/pavilionului navei” şi ”refuz de a se supune”.

”Investigaţiile şi actele utile au fost încredinţate de către mine, prin co-sesizare, Secţiei de Cercetări a Jandarmeriei Maritime şi Grupului Jandarmeriei Maritime la Atlantic”, anunţă el fără să facă alte precizări.

Nava aparţine flotei fantome ruse, folosită de către Rusia pentru a ocoli sanţciuni occidentale impuse vânzării de petrol, potrivit The Maritime Executive.

Petrolierul a plecat din Rusia, de la Primorsk, la 20 septembrie şi urma să ajungă la Vadinar, în nord-vstul Indiei, la 20 octombrie, însă a ancorat de mai multe zile în apropierea parcului eolian Saint-Nazaire, potrivit site-ului Marine Traffic.

Semnalări recente ale unor drone în întreaga Danemarcă au antrenat închiderea mai multor aeroporturi, inclusiv la Copenhaga, cel mai mare aeroport în Europa de Nord.

