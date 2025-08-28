Analiză Reuters: „Schimbul de terenuri” care nu a avut loc / Cum s-a desfășurat cursa frenetică a lui Trump pentru pacea în Ucraina
La scurt timp după întâlnirea cu Vladimir Putin la Moscova, pe 6 august, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, i-a transmis o veste importantă lui Donald Trump: președintele rus era dispus să ofere concesii teritoriale semnificative pentru a pune capăt războiului său din Ucraina, scrie agenția de presă Reuters.
În urma informării lui Witkoff către președintele american, descrisă de două persoane familiarizate cu subiectul, Trump a lăudat „progresul extraordinar” al emisarului său și a fost de acord să organizeze un summit istoric cu Putin, indicând că un schimb de teritorii era o opțiune.
Confuzie diplomatică
Dar efortul diplomatic a căzut curând în confuzie.
Într-un apel din 7 august cu mai mulți lideri europeni, Witkoff a indicat că Putin era dispus să se retragă din regiunile ucrainene Zaporojie și Herson în schimbul cedării de către Kiev a regiunilor Donețk și Luhansk, potrivit unei surse familiarizate cu discuția.
Propunerea a surprins pe mulți dintre participanții la apel, deoarece se îndepărta puternic de propriile lor evaluări ale poziției lui Putin, au declarat patru persoane familiarizate cu discuțiile, inclusiv oficiali americani și europeni care au solicitat anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile.
Witkoff a părut să-și schimbe relatarea a doua zi. Într-un apel convocat de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, cu consilierii europeni pentru securitate națională, trimisul a spus că Putin nu a oferit de fapt să se retragă din cele două teritorii în cauză, potrivit uneia dintre surse.
În schimb, oficialii americani au indicat în timpul apelului că Putin a semnalat concesii mai mici către Washington, inclusiv faptul că nu va cere Occidentului să recunoască oficial Zaporojie și Herson ca fiind rusești, a spus un alt oficial american.
Reuters nu a putut verifica în mod independent ce s-a discutat la întâlnirea de la Moscova.
Witkoff, un magnat imobiliar fără experiență în diplomație, a încălcat protocolul standard mergând la întâlnire fără un asistent al Departamentului de Stat pentru luarea notițelor și, prin urmare, a plecat fără o înregistrare a propunerilor precise ale lui Putin, a spus o sursă familiarizată cu dinamica internă a administrației.
Interviurile cu mai mult de 10 oficiali americani și europeni detaliază cel mai recent efort al administrației Trump de a pune capăt războiului din Ucraina, care a culminat cu un summit Trump-Putin în Alaska pe 15 august, unde liderii au făcut schimb de cuvinte calde, dar nu și de un acord de pace.
Imaginea care reiese din interviuri este a unui președinte american dispus să acționeze rapid în privința unor decizii de politică externă, bazându-se mai mult pe apropiați și pe instinct decât pe canalele diplomatice tradiționale și pe procesul deliberativ tipic majorității administrațiilor anterioare.
Reacții și critici
Susținătorii lui Trump spun că abordarea sa a produs progrese inimaginabile sub predecesorul său, citând, printre altele, deschiderea relațiilor americane cu noul guvern sirian, bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului și stabilirea unei linii directe cu Putin care ar putea pune capăt unui război ce a ucis sute de mii de oameni.
Cu toate acestea, stilul său „din mers” a creat, de asemenea, confuzie în cadrul administrației și în rândul aliaților, susțin criticii.
Și, în ciuda summitului, războiul din Ucraina nu este mai aproape de o încheiere, a declarat Kurt Volker, un fost ambasador american la NATO care a servit ca reprezentant special al SUA pentru Ucraina în primul mandat al lui Trump.
„Suntem exact acolo unde eram înainte ca Trump să preia mandatul”, a adăugat Volker. „Rusia nu și-a schimbat poziția nici cu un milimetru. Războiul continuă… Nu avem o strategie clară despre cum să-l facem pe Putin să oprească războiul.”
Casa Albă, care nu a abordat episoadele specifice descrise în această poveste, a apărat politica externă amplă a lui Trump și a comparat favorabil bilanțul său cu cel al predecesorului său.
„Administrația slabă a lui Joe Biden nu a înțeles politica externă, iar ‘procesul său tradițional’ a permis Rusiei să invadeze Ucraina”, a declarat Anna Kelly, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe.
„În schimb, liderii mondiali au afirmat că președintele Trump a făcut mai multe progrese spre pace în două săptămâni decât a făcut Joe Biden în trei ani și jumătate.”
Un asalt cu rachete și drone rusești în toată Ucraina, la începutul zilei de joi, care a inclus al doilea cel mai mare bombardament al Kievului din timpul războiului, a subliniat lipsa de progres în efortul de pace al lui Trump. Trimisul său special pentru Ucraina, Keith Kellogg, a denunțat atacurile ca fiind „flagrante” într-o postare pe X și a spus că acestea „amenință pacea” pe care președintele o urmărește.
O nouă tensiune transatlantică
Unii oficiali americani, inclusiv Kellogg, au fost frustrați că Witkoff, după întâlnirea sa de la Moscova, a introdus informații noi și contradictorii în discuție, într-un moment în care SUA adoptau în sfârșit o poziție mai fermă față de Rusia, a declarat un oficial american și sursa familiarizată cu dinamica administrației.
Înainte de întâlnirea de la Moscova, administrația Trump a indicat că președintele va lovi Rusia cu noi sancțiuni sau tarife pe 8 august dacă Putin nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina, un termen-limită care a venit și a trecut.
Departamentul de Stat, care se ocupă de afacerile publice pentru Rubio, Witkoff și Kellogg, a declarat că cei trei oficiali sunt „în perfectă armonie” în implementarea politicii externe „America First” a lui Trump.
„Orice afirmație contrară este neadevărată și neproductivă”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt adjunct al departamentului.
Un alt purtător de cuvânt al lui Kellogg a reiterat această poziție, spunând că el și Witkoff au o relație de lucru strânsă și că se află în contact regulat.
Ambasadele ucraineană și rusă la Washington nu au răspuns solicitărilor de comentarii.
Confuzie transatlantică
Baza strategică a lui Trump pe consilieri de încredere precum Witkoff a fost însoțită de o epurare agresivă a sistemului de securitate națională al SUA și de concedierea sau redistribuirea experților în Rusia și Ucraina din Pentagon, Departamentul de Stat și Consiliul Național de Securitate.
Witkoff, un prieten apropiat al lui Trump, a câștigat laude pentru etica sa de muncă. Dar unii oficiali americani și europeni se tem că rușii profită de lipsa sa de experiență la masa negocierilor, a relatat anterior Reuters.
În orele care au urmat întâlnirii lui Witkoff din 6 august de la Moscova, atât el, cât și Trump au indicat că ei cred că a avut loc un avans important. A doua zi, Trump a spus că s-ar putea întâlni în curând cu liderul rus, spunând ulterior că un schimb de teritorii ar fi necesar pentru a pune capăt războiului.
Acest lucru i-a alarmat pe oficialii europeni, care se tem că o politică americană mai îngăduitoare față de Putin sub Trump ar putea forța ucrainenii să facă concesii dureroase pentru a pune capăt conflictului care a început cu preluarea Crimeei de către Rusia în 2014 și s-a intensificat cu invazia sa la scară largă în 2022.
Europenii au petrecut zilele următoare încercând să afle de la omologii lor americani ce anume a spus Putin lui Witkoff, potrivit mai multor oficiali americani și europeni.
Unii oficiali americani de rang înalt, inclusiv Kellogg și Rubio, au fost, de asemenea, inițial în întuneric în privința unor detalii ale întâlnirii lui Witkoff, potrivit unui oficial american și sursei familiarizate cu dinamica administrației, care nu au oferit detalii suplimentare.
Chiar și în timp ce unii oficiali europeni au lăudat public pe Trump pentru eforturile sale diplomatice, mulți erau îngrijorați în privat.
Oficialii ucraineni au declarat unor oficiali germani de rang înalt, pe 13 august, că serviciile lor de informații indicau că Putin intenționa să folosească summitul cu Trump pentru a câștiga timp înainte de o posibilă ofensivă rusă în octombrie sau noiembrie, potrivit unei surse germane familiarizate cu avertismentul.
Guvernul german a refuzat să ofere detalii suplimentare.
„Trump nu va avea de ales”
Summitul lui Trump din 15 august cu Putin la Anchorage nu a produs progrese evidente. El a redus deja așteptările în zilele dinaintea întâlnirii, prezentând-o ca un pas într-un proces diplomatic, mai degrabă decât o oportunitate de a încheia o înțelegere.
Președintele american nu a făcut concesii teritoriale în numele Ucrainei, dar a spus la ieșirea de la întâlnire că o încetare temporară a focului nu este o precondiție pentru o pace durabilă – o poziție susținută de Putin, dar nu de majoritatea liderilor europeni.
Aliații europeni au început imediat să elaboreze strategii despre cum să influențeze următoarea mișcare a lui Trump.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care urma să se întâlnească cu Trump la Washington pe 18 august, le-a cerut liderilor europeni, în weekend, să i se alăture, potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului german.
Liderii au dezbătut dacă să meargă cu Zelenski într-un efort de a evita un fiasco precum confruntarea din Biroul Oval din februarie, unde Trump și vicepreședintele JD Vance l-au apostrofat pe liderul ucrainean, potrivit a două surse europene.
În cele din urmă, întâlnirea din 18 august a fost un succes, semnalând o reînnoire a cooperării americano-europene, au declarat mai mulți diplomați europeni pentru Reuters. Doar anul trecut, în timpul campaniei electorale, Trump a încurajat Rusia să atace aliații NATO care nu-și plăteau partea echitabilă pentru apărare.
Cel mai important acord: Trump și liderii europeni au convenit să redacteze oficial contururile viitoarelor garanții de securitate pentru Ucraina. În ultimele zile, miniștrii de externe și oficialii militari au avut discuții pentru a stabili rolul pe care fiecare țară l-ar juca în acest efort.
Totuși, o încheiere a războiului pare îndepărtată.
Oficialii ruși, inclusiv ministrul de externe Serghei Lavrov, au precizat că nu vor accepta nicio garanție de securitate ucraineană care să implice trupe străine în Ucraina. Deși Trump a cerut o întâlnire între Putin și Zelenski, Moscova a spus că un astfel de summit este puțin probabil pe termen scurt.
Volker, fostul trimis al lui Trump, și-a exprimat optimismul că Trump va pune în cele din urmă o presiune mare pe Putin pentru a-și schimba poziția prin sancțiuni economice mai dure și sprijin militar pentru Ucraina.21
„Cred că Trump este întruchiparea acelei replici a lui Churchill în care ‘poți conta întotdeauna pe americani că vor face lucrul corect după ce au epuizat toate celelalte alternative posibile'”, a spus Volker.
„Trump nu va avea, de fapt, de ales.”
