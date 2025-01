ANALIZĂ De ce l-a grațiat Biden pe “doctorul Americii,” Anthony Fauci?

Într-unul dintre actele sale finale, înainte de a părăsi Casa Albă luni, președintele Joe Biden a emis o grațiere preventivă pentru doctorul Anthony Fauci, fostul său consilier medical șef. Grațierea celui care a condus Institutul Național de Alergie și Boli Infecțioase (NIAID) și a contribuit la gestionarea răspunsului federal la pandemia de COVID-19 a stârnit polemici aprinse peste ocean, în condițiile în care acesta s-a contrat în repetate rânduri cu Donald Trump și a fost criticat constant de republicani. De ce a fost grațiat doctorul Fauci și de ce decizia acoperă faptele “doctorului Americii” începând din 2014?

O grațiere controversată

Luni dimineața, cu doar câteva minute înainte ca Trump să fie învestit oficial în funcția de președinte, Biden a emis grațieri preventive pentru Fauci și pentru alții, inclusiv Mark Milley, fostul președinte al Statului Major General, și pentru membrii Congresului care au făcut parte din comisia ce a investigat insurecția de la 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu. (Biden a grațiat, de asemenea, ofițerii de poliție ai Capitoliului SUA și din Washington D.C. care au depus mărturie în fața comisiei, precum și membri ai propriei sale familii, inclusiv frații săi, James și Frank Biden, și sora sa, Valerie Biden Owens, cumnata sa, Sara Jones Biden, și cumnatul său, John Owens – un alt gest controversat).

În anunțul privind grațierile, Biden a declarat că acestea nu ar trebui interpretate ca o recunoaștere implicită a încălcării legii de către persoanele vizate. Grațierile îi împiedică pe Fauci și pe ceilalți să fie urmăriți penal în viitor.

“Emiterea acestor grațieri nu trebuie confundată cu o recunoaștere că vreo persoană ar fi comis vreo faptă reprobabilă, și nici acceptarea acestora nu trebuie interpretată ca o admitere a vinovăției pentru vreo infracțiune,” a declarat Biden într-un comunicat. “Națiunea noastră le datorează acestor funcționari publici o datorie de recunoștință pentru angajamentul lor neobosit față de țara noastră.”

În anunțul privind grațierile, Biden a elogiat contribuțiile lui Fauci.

“Timp de mai bine de jumătate de secol, doctorul Fauci a servit țara noastră,” a spus Biden în comunicatul său. “A salvat nenumărate vieți gestionând răspunsul guvernului la crize majore de sănătate, inclusiv HIV/SIDA, precum și virusurile Ebola și Zika. În perioada în care a fost consilierul meu principal pe probleme de sănătate, el a ajutat țara să facă față unei pandemii care apare o dată la un secol. Statele Unite sunt mai sigure și mai sănătoase datorită lui.”

Doctorul Fauci a condus institutul de la Washington, parte a National Institutes of Health (NIH), timp de aproape patru decenii. El a servit sub președintele Trump în timpul primului mandat al republicanului și, de asemenea, sub conducerea lui Biden înainte de a se pensiona în 2022.

Fauci a fost unul dintre cele mai vizibile chipuri oficiale ale răspunsului guvernului american la pandemie, contrazicându-se adesea cu Trump în privința unor strategii de sănătate publică. El a fost lăudat de susținători pentru conducerea sa fermă și pentru gestionarea oferită în fața unei amenințări fără precedent la adresa sănătății publice, însă republicanii l-au criticat pentru mandatele privind purtarea măștii și alte politici despre care au spus că le-au încălcat drepturile sau că au fost inutile și/sau nu au funcționat. Cei mai vocali critici au sugerat chiar că Fauci ar trebui urmărit penal.

Fauci a declarat, de asemenea, în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților, în luna iunie, că el și familia sa au primit amenințări cu moartea.

În acest context, trebuie precizat că Departamentul de Justiție al SUA notează pe site-ul său că o grațiere prezidențială emisă înainte ca o persoană să fie acuzată sau condamnată este “extrem de rară,” dar nu fără precedent.

Răspunsul lui Fauci

Ca reacție la grațierea sa, Fauci a emis luni o declarație în care a subliniat că nu a comis nicio infracțiune, dar a adăugat: “Recunosc și apreciez acțiunea pe care președintele Biden a întreprins-o în numele meu.”

“În ciuda realizărilor pe care colegii mei și cu mine le-am obținut de-a lungul unei lungi cariere în serviciul public, am fost ținta unor amenințări de investigare și urmărire penală motivate politic,” a spus Fauci în declarația sa.

“Nu există absolut nicio bază pentru aceste amenințări. Permiteți-mi să fiu foarte clar: nu am comis nicio infracțiune și nu există niciun temei posibil pentru vreo acuzație sau amenințare de investigație sau urmărire penală împotriva mea,” a declarat Fauci. “Totuși, simpla exprimare a acestor amenințări nefondate și posibilitatea ca ele să fie puse în practică creează o suferință imensă și intolerabilă pentru mine și familia mea.”

Ulterior, într-un interviu cu ABC News, Fauci a declarat că acceptă și apreciază grațierea oferită de Biden.

“Permiteți-mi să fiu foarte clar, nu am comis nicio infracțiune, știți asta, și nu există niciun temei posibil pentru vreo acuzație sau amenințare de investigație sau urmărire penală împotriva mea,” a afirmat Fauci.

Anthony Fauci a lucrat în cadrul NIH sub șapte președinți și a preluat conducerea NIAID în timpul președinției lui Ronald Reagan. Biden a spus că unul dintre primele sale apeluri telefonice după câștigarea alegerilor din 2020 a fost cu Fauci, căruia i-a cerut să-i fie consilier principal pe probleme de sănătate.

În explicarea grațierilor, Biden a declarat că “respectă statul de drept, dar aceste circumstanțe sunt excepționale și nu pot, cu conștiința împăcată, să nu fac nimic.”

El a adăugat, de asemenea, că dorește să-i protejeze pe Fauci, pe Milley și pe ceilalți de costurile legale ridicate pe care le-ar putea avea de suportat în viitor.

“Investigațiile nefondate și motivate politic provoacă haos în viețile, siguranța și securitatea financiară a persoanelor vizate și a familiilor acestora,” a declarat Biden. “Chiar și atunci când indivizii nu au făcut nimic greșit – ba mai mult, au făcut ceea ce era corect – și în cele din urmă vor fi exonerați, simplul fapt de a fi investigați sau urmăriți penal poate dăuna ireparabil reputației și finanțelor lor.”

Fauci a apărat ferm munca NIH pentru protejarea americanilor în timpul pandemiei. Într-o mărturie în fața comisiei Camerei Reprezentanților, în luna iunie 2024, Fauci a făcut referire la un studiu realizat de Commonwealth Fund, care a estimat că dezvoltarea vaccinurilor împotriva COVID-19 a prevenit peste 18 milioane de spitalizări și mai mult de 3 milioane de decese în Statele Unite. El a subliniat că NIAID a avut o contribuție esențială la dezvoltarea acestor vaccinuri.

Un gest criticat

Așa cum era de așteptat, grațierile preventive emise de preșdintele Biden au fost criticate vehement de succesorul democratului și de aliații acestuia.

Luni dimineață, un purtător de cuvânt al lui Trump a numit grațierile preventive ale lui Biden “cel mai mare atac asupra sistemului de justiție al Americii din istorie.”

“Cu un singur gest al stiloului, el (Biden) a protejat unilateral un grup de aliați politici de rigorile justiției,” a declarat Taylor Budowich, șeful adjunct de personal al lui Trump pentru comunicare și resurse umane, într-o postare pe X. “Acesta este încă un exemplu periculos și ireversibil de eroziune a normelor americane.”

Într-un mesaj text către Kristen Welker de la NBC News, Trump a scris că grațierile sunt “scandaloase. Mulți sunt vinovați de CRIME MAJORE!” Răspunsul republicanului nu l-a menționat în mod special pe Fauci.

Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui republican, a răspuns și el la știrile despre Fauci pe X: “Nu trebuie să accepte grațierea. Dacă nu a făcut nimic greșit, să fie bărbat și să o refuze… Dar știți că nu o va face, pentru că toată lumea știe că este vinovat de atât de multe.”

Robert F. Kennedy Jr., nominalizat de Trump pentru a conduce Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA, a afirmat anterior că urmărirea penală a lui Fauci ar trebui luată în considerare, conform The Washington Post. Kennedy a scris, de asemenea, o carte critică despre Fauci, publicată în 2021: “Adevăratul Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma și războiul global împotriva democrației și sănătății publice.”

Senatorul Rand Paul, republican din Kentucky, a scris pe platforma X: “Dacă a existat vreodată vreo îndoială cu privire la cine poartă responsabilitatea pentru pandemia de COVID, grațierea lui Fauci de către Biden elimină pentru totdeauna orice dubiu.”

Paul a sugerat că guvernul SUA a ascuns informații despre cercetările desfășurate într-un laborator din China care ar fi dezvoltat COVID-19 și că virusul s-ar fi scurs din acel laborator. El a promis să continue investigarea “mușamalizării” și a afirmat că Fauci “va rămâne în istorie ca primul om de știință guvernamental grațiat preventiv pentru o crimă.”

Iar UnHerd a scris că “grațierea lui Anthony Fauci face rușine Americii. Mușamalizarea de către el a COVID subminează încrederea în știință.”

De partea lor, democrații l-au avertizat pe președintele Biden împotriva emiterii de grațieri preventive, a notat BBC. Adam Schiff, senator din California, a declarat că Biden ar putea crea un “precedent” pentru “fiecare președinte care, la plecarea din funcție, ar putea oferi o categorie largă de grațieri.”

Revista Newsweek a scris și ea că grațierile prezidențiale sunt acordate, în mod obișnuit, civililor care au fost condamnați pentru infracțiuni. Biden și-a folosit însă puterile ca un scut de protecție pentru persoane despre care a considerat că ar putea deveni ținta unor atacuri “motivate politic” din partea Administrației Trump.

Aceasta este una dintre cele mai neexplorate modalități prin care puterile de clemență prezidențială au fost exercitate în SUA, a scris revista, adăugând că decizia lui Biden va îngreuna, dacă nu chiar va face imposibil, ca administrația lui Donald Trump să îi urmărească penal pe cei grațiați, inclusiv pe Fauci.

De partea sa, BBC a precizat însă că grațierile ermise de Biden nu îi feresc pe oficiali de anchetele Congresului. Destinatarii, foști și actuali, ar putea fi supuși unor anchete din partea Congresului actual, condus de republicani, care le va putea cere să depună mărturie și să furnizeze alte materiale.

Reamintim, în acest context, că Pam Bondi, nominalizată de Trump pentru funcția de Procuror General al SUA, a declarat săptămâna trecută, într-o audiere în Senat, că “nimeni nu ar trebui să fie urmărit penal din motive politice,” potrivit Associated Press.

Cercetări sub lupă

Newsweek s-a referit la caracterul controversat al gestului lui Biden, scriind că, deși mulți au presupus că grațierea a fost concepută pentru a-l proteja pe Fauci de represaliile MAGA, actul de clemență a ridicat semne de întrebare dintr-un alt motiv: Biden a antedatat grațierea până în 2014, o dată cu aproape șase ani înainte de apariția primelor cazuri de SARS-CoV-2.

Deși grațierea nu reprezintă o recunoaștere a vreunei greșeli, criticii din dreapta scenei politice americane au denunțat decizia lui Biden ca pe o manevră politică fără precedent, care ar putea adânci neîncrederea publicului în instituțiile guvernamentale. Ordinul executiv, care acoperă acțiuni datând din 1 ianuarie 2014, îl protejează, aparent, pe Fauci de acuzații legate de cercetările finanțate de SUA privind așa-numita gain-of-function, pe lângă activitatea sa din timpul pandemiei de COVID-19.

Potrivit National Library of Medicine de la Washington, gain-of-function sau GoF este un termen folosit în biologie pentru a descrie experimentele care implică modificarea genetică a unui organism pentru a-i crește sau schimba anumite caracteristici sau funcții. În contextul cercetării medicale și virologice, acest termen este adesea asociat cu studii asupra virusurilor, în care cercetătorii le modifică pentru a le face mai infecțioase, mai virulente sau mai capabile să se răspândească între gazde.

Scopul principal al acestor experimente este să înțeleagă mai bine mecanismele prin care virusurile provoacă boli, să identifice posibilele amenințări pandemice și să dezvolte strategii eficiente de prevenire sau tratament, cum ar fi vaccinurile sau medicamentele antivirale.

De asemenea, decizia lui Biden îl protejează pe Fauci de represalii legate de teoria, încă neconfirmată, dar îmbrățișată de tot mai mulți în America, conform căreia COVID-19 ar fi “scăpat” dintr-un laborator din Wuhan, orașul chinez unde virusul a fost identificat pentru prima dată, și că guvernul SUA ar fi avut cunoștință despre acest lucru la acea vreme.

De exemplu, un raport al legislatorilor republicani din 2021 a citat “dovezi ample” care sugerau că laboratorul din Wuhan lucra pentru a modifica coronavirusuri astfel încât să infecteze oameni – așa-numita GoF. Raportul a cerut o investigație bipartizană asupra originilor virusului.

În centrul acestei controverse s-a aflat Fauci, cu acuzații că banii contribuabililor americani ar fi susținut de fapt cercetările în cauză, potrivit Newsweek.

La o audiere în Senat, în noiembrie 2021, senatorul republican Rand Paul a susținut că fonduri americane au fost utilizate pentru cercetări de tip gain-of-function la Institutul de Virologie din Wuhan pentru a face virusurile mai infecțioase și mai mortale. Paul și alți republicani au indicat finanțarea americană pentru alte proiecte din același laborator din Wuhan ca dovadă a implicării lui Fauci în originile pandemiei – o acuzație pe care Fauci a negat-o constant.

Cu toate acestea, documente ale NIH au indicat că EcoHealth Alliance, un grup de cercetare nonprofit din SUA condus de Peter Daszak, a primit un grant în 2014 pentru a studia potențialii coronavirusuri proveniți de la lilieci.

În aceeași perioadă, guvernul SUA a anunțat o pauză în finanțarea noilor proiecte de cercetare gain-of-function care implică virusuri de gripă, SARS și MERS. Această decizie a fost luată pentru a evalua riscurile și beneficiile asociate cu astfel de studii. Moratoriul a fost ridicat de NIH în 2017.

Potrivit Newsweek, cercetarea finanțată de NIH a avut două faze. Prima fază, începută în 2014, cu un buget de 3,7 milioane de dolari, s-a concentrat pe supravegherea coronavirusurilor de la lilieci. Acest proiect, care s-a încheiat în 2019, a finanțat-o pe Shi Zheng-Li, o virologă de la Institutul de Virologie din Wuhan, și alți cercetători pentru a investiga și a cataloga coronavirusurile de la lilieci din sălbăticie.

O a doua fază a proiectului, începută în 2019 după ridicarea moratoriului, a inclus supraveghere suplimentară, precum și cercetări de tip gain-of-function menite să înțeleagă modul în care coronavirusurile de la lilieci ar putea suferi mutații pentru a infecta oamenii. Deși această fază a fost reînnoită pentru o perioadă de cinci ani, Administrația Trump a anulat-o în aprilie 2020, în urma izbucnirii pandemiei de COVID-19 în SUA.

În timpul audierii din Senat din 2021, Fauci a apărat cercetarea, declarând că aceasta “a fost evaluată de mai multe ori de persoane calificate” și nu respectă definiția strictă a cercetărilor de tip gain-of-function. El a mai susținut că era “molecular imposibil” ca virusurile studiate să fi cauzat COVID-19, deși nu a oferit detalii suplimentare.

Atât NIH, cât și EcoHealth au negat că ar fi finanțat cercetări gain-of-function în China, susținând că proiectul lor s-a concentrat exclusiv pe studierea noilor virusuri de la lilieci și a proteinelor vârf ale acestora la nivel molecular, fără a altera mediile sau stările fiziologice ale virusurilor.

Potrivit Washington Examiner, Fauci a fost implicat, de asemenea, în întrebări legate de legislația privind accesul la documentele publice. Consilierul său senior a șters multe documente și, aparent, s-a lăudat cu faptul că a învățat trucuri despre cum să evite Legea privind Libertatea Informațiilor (FOIA) și “cum să facă emailurile să dispară.” Consiliul general al NIH a sfătuit, de asemenea, biroul FOIA să acopere orice informație “care are legătură cu EcoHealth Alliance/WIV.”

Newsweek a mai scris că, în ciuda negărilor oferite de cel adesea numit “doctorul Americii,” Fauci și-a exprimat îngrijorările pentru siguranța sa, dezvăluind temeri legate de posibilitatea de a fi ținta unui asasinat. Figuri conservatoare precum fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, și podcasterul Joe Rogan au cerut public investigarea și urmărirea penală a acestuia de sperjur, o infracțiune care presupune o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin cinci ani.

Acesta este de altfel unul dintre argumentele pentru care grațierea acordată de Biden, deși destinată să-l protejeze pe Fauci, a stârnit critici vehemente, fiind considerată de unii ca alimentând suspiciuni și oferind alte motive pentru ca publicul să pună la îndoială povestea oficială a originilor pandemiei de COVID.

Surse: Newsweek, CNN, ABC News, Daily Mail, BBC, Washington Post, AP, UnHerd, Washington Examiner, chiefhealtcareexecutive.com, commonweathfund.com, whitehouse.gov, justice.gov, oversight.house.gov, nih.gov, paul.senate.gov, X