ANALIZĂ Alegeri parlamentare în Siria: Primul scrutin organizat după acapararea puterii de către dictatorul fugar Bashar al-Assad / De ce a fost ales votul indirect și riscurile acestuia în țara măcinată de 14 ani de război, în umbra Rusiei, cu milioane de sirieni strămutați
Sirienii sunt chemați la vot duminică pentru a-și alege parlamentarii. Este primul astfel de scrutin organizat din 2011, de când dictatorul Bashar al-Assad, care conduce Siria din 2000, a acaparat puterea și a început războiul civil soldat cu milioane de sirieni refugiați.
Scrutinul însă este controversat pentru că votul, care începe la ora 09:00 (ora României), va fi acordat indirect și nu va fi organizat în trei regiuni conduse de grupări politice minoritare, iar o treime din cei 210 viitori parlamentari va fi numită direct de președintele în funcție.
Președintele interimar Ahmed al-Shara, care a venit la conducerea Siriei după ce Assad s-a refugiat în Moscova, dictatorul sirian fiind un vechi prieten al dictatorului rus Vladimir Putin, este acuzat că vrea să-și consolideze astfel puterea în noul regim.
- Scurt istoric al dictaturii familiei Assad în Siria: Militar de carieră, Hafez Assad, tatăl lui Bashar al-Assad, a preluat puterea la Damasc în 1971, în urma mai multor lovituri de stat la care a participat. Inițial popular în rândul sirienilor datorită unor măsuri precum scăderea prețurilor la alimente, Hafez Assad a instaurat rapid cultul personalității și și-a consolidat puterea prin represiune și cenzură, transformând Siria într-o dictatură pe care a așezat-o în brațele URSS, cu care a strâns major legăturile.
- Inițial a vrut să-i predea puterea fratelui său, Rihat, care însă a încercat la rândul său un puci și a fost exilat. Ulterior o predat pentru scurtă vreme puterea fiului său Basel, care a murit într-un accident de mașină în 1994, moment în care Bashar al-Assad, care studia medicina în Occident, a fost rechemat în Siria și implicat în treburile interne alături de tatăl său care a murit în 2000.
- Bashar al-Assad este ales în urma unui scrutin trucat și duce Siria spre un război civil sângeros și o criză umanitară fără precedent, începând cu 2011. În tot acest timp aliat îi este dictatorul rus Vladimir Putin, care îl ajută inclusiv în decembrie 2024, atunci când dictatorul Bashar al-Assad și familia sa fug din Siria în urma unor mișcări ample de stradă și se refugiază la Moscova unde ar trăi și în prezent. Vezi aici cele mai importante secvențe din ziua fugii lui Bashar al-Assad din Siria.
Contextul în care au loc alegerile
Scrutinul este organizat la 10 luni după ce grupările rebele conduse de Ahmed al-Shara, actualul președinte, l-au răsturnat pe Bashar al-Assad, punând capăt unui război civil brutal, care durează din 2011.
- „Într-o perioadă de tranziție, este dificil să se organizeze alegeri populare din cauza pierderii documentelor, iar jumătate din populație este în afara Siriei, de asemenea fără documente,” a spus el într-un interviu televizat, referindu-se la milioanele de refugiați care nu s-au întors, transmite BBC.
Femeile reprezintă cel puțin 20% din candidați în doar un sfert din districtele electorale. Însă în jumătate dintre districte, 10% sau mai puțin dintre candidați sunt femei. Nu au fost stabilite cote pentru femei sau parlamentari din minorități.
Femeile nu au avut o situație mai bună sub regimul familiei Assad. Nici atunci nu existau cote pentru ele în parlament, iar deputatele reprezentau doar 6% până la 13% din legislativ din 1981 până la răsturnarea lui Bashar, potrivit Uniunii Interparlamentare, care colectează date despre parlamentele naționale la nivel mondial, mai notează agenția de presă citată.
Analiștii spun că sistemul actual de vot, în care „câștigătorul ia totul” (winner-takes-all), ar putea produce un rezultat dominat de bărbați din majoritatea musulmană sunnită a Siriei.
„Acest moment ar putea fie să legitimeze o tranziție fragilă, fie să adâncească cinismul public de lungă durată”, a explicat Haid Haid, un cercetător senior la Arab Reform Initiative, într-o analiză a procesului electoral sirian citat de Reuters.
