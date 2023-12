Ambasadorul României în SUA, întâlnire cu vicepreședintele Kamala Haris: I-am mulțumit pentru prietenia sa statornică pentru România / Andrei Muraru s-a aflat într-o dispută cu Ciolacu legat de maniera în care premierul și-a derulat vizita în SUA

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, arată că a răspuns invitației vicepreședintelui american Kamala Harris de a fi prezent la reședința sa oficială. „I-am mulțumit doamnei Vicepreședinte pentru prietenia sa statornică pentru România și am rememorat împreună cu Al Doilea Domn al Statelor Unite, Doug Emhoff, eforturile continue pentru combaterea antisemitismului. Prietenia și alianța dintre țările noastre este făcută să dureze în fața oricăror provocări”, a transmis Muraru.

Informația privind această întâlnire oficială vine nu la mare distanță de episodul vizitei premierului Marcel Ciolacu în SUA. Ambasadorul României Andrei Muraru s-a declarat atunci nemulțumit de faptul că a fost exclus de la întâlnirile politice ale premierului Marcel Ciolacu pe teritoriul american. La întâlnirea cu românii din SUA, Muraru a declarat că rolul său în ce privește vizita premierului român s-a încheiat:

“Rolul meu în această vizită se încheie aici. Mulţumesc echipei mele de la Ambasada României de la Washington pentru efortul depus în ultimele zile pentru a facilita întâlnirile din următoarele zile. Însă domnul prim-ministru a considerat că nu este necesară participarea reprezentanţilor ambasadei României la Washington la întâlnirile politice din următoarele zile. Acestea fiind spuse, domnule prim-ministru, nu-mi rămâne decât să vă doresc foarte mult succes, dumneavoastră şi echipei guvernamentale pentru că succesul dumneavoastră aici în America înseamnă succesul României. Şi, în definitiv, vă dorim ceea ce ne dorim cu toţii, întâlniri de substanţă, rodnice pentru pacea, prosperitatea şi securitatea românilor”, a afirmat ambasadorul Andrei Muraru.

Ulterior, Premierul Marcel Ciolacu a declarat, întrebat dacă l-ar fi rechemat la post pe ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, după reacţia acestuia în timpul vizitei oficiale pe care premierul o efectuează în SUA, că în mod categoric ar fi făcut acest lucru. Ciolacu a arătat că „lipsa de anvergură” şi reacţia „emoţională” nu îl califică pe Muraru pentru a fi ambasador şi a precizat că presupune că ministrul de Externe, Luminiţa Odobescu, va avea o discuţie cu preşedintele României pe acest subiect.

„Nu am mai avut nicio discuţie cu domnul ambasador şi cred că o perioadă mai lungă de timp nu o să avem discuţii. În primul loc, eu am venit aici însoţit de ministra de Externe, este reprezentanta de vârf a diplomaţiei române, nu apucasem să avem discuţiile aplicate cum vor fi reprezentările în ziua următoare de aceea am şi spus că câteodată e bine să ai răbdare. Totuşi, lipsa de anvergură a domnului ambasador şi o reacţie până la urmă cred că emoţională a domniei sale nu l-a calificat pentru a fi ambasador”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o intervenţie la Antena 3.