Ambasadorul Africii de Sud în Franţa, găsit mort la Paris (presă)
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort lângă hotelul Hyatt Regency, o clădire înaltă din Porte Maillot, în vestul Parisului, au relatat marţi cotidianele Le Parisien şi Le Figaro, transmite agenţia Reuters.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Un purtător de cuvânt al poliţiei din Paris a refuzat să comenteze. Apelurile către Ambasada Africii de Sud au rămas fără răspuns. Un recepţioner de la Hyatt a declarat că hotelul nu va face comentarii, transmite Agerpres.
Site-ul ambasadei menţionează că ambasadorul Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa a fost ministrul Artelor şi Culturii din Africa de Sud între 2014 şi 2019, în portofoliul său adăugându-se Sportul în perioada 2019 – 2023.
Ambasadorul a fost dat dispărut de soţia sa după ce a primit un mesaj text de la el care a îngrijorat-o, potrivit Le Parisien.
Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Africii de Sud a declarat că instituţia este „la curent” cu informaţiile „nefericite” referitoare la ambasadorul Nathi Mthethwa. precizând că va fi emisă o declaraţie de îndată odată ce vor exista date oficiale.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.