Ambasadorul Africii de Sud în Franţa, găsit mort la Paris (presă)

Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort lângă hotelul Hyatt Regency, o clădire înaltă din Porte Maillot, în vestul Parisului, au relatat marţi cotidianele Le Parisien şi Le Figaro, transmite agenţia Reuters.

Un purtător de cuvânt al poliţiei din Paris a refuzat să comenteze. Apelurile către Ambasada Africii de Sud au rămas fără răspuns. Un recepţioner de la Hyatt a declarat că hotelul nu va face comentarii, transmite Agerpres.

Site-ul ambasadei menţionează că ambasadorul Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa a fost ministrul Artelor şi Culturii din Africa de Sud între 2014 şi 2019, în portofoliul său adăugându-se Sportul în perioada 2019 – 2023.

Ambasadorul a fost dat dispărut de soţia sa după ce a primit un mesaj text de la el care a îngrijorat-o, potrivit Le Parisien.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Africii de Sud a declarat că instituţia este „la curent” cu informaţiile „nefericite” referitoare la ambasadorul Nathi Mthethwa. precizând că va fi emisă o declaraţie de îndată odată ce vor exista date oficiale.