Alina Gorghiu: În ritmul actual, vom atinge paritatea de gen în 40 de ani / ”Văd în fiecare zi lucrurile grozave pe care femeile le pot face în justiţie”

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a afirmat, la Reuniunea Ministerială privind Femeile, Pacea şi Securitatea (FPS), că, în ritmul actual, se va atinge paritatea de gen în 40 de ani, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MJ transmis, joi, Alina Gorghiu a participat la Reuniunea Ministerială privind Femeile, Pacea şi Securitatea (FPS), miercuri, în marja Adunării Generale a ONU.

„Adevărul este că, în ritmul actual, vom atinge paritatea de gen în… 40 de ani. Vorbesc aici despre toate domeniile, nu doar sectorul de securitate – unde reprezentarea femeilor este şi mai scăzută. Trebuie să accelerăm eforturile de implementare a Agendei ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea. Abordarea României are câteva elemente unice care funcţionează. Ministerul nostru al Apărării conduce acest efort naţional. Avem un ofiţer ca punct focal naţional. Manuela Mihai este aici cu mine. Am nominalizat consilieri de gen în toate instituţiile din sectorul de securitate. Există un grup de lucru naţional pentru monitorizarea implementării acestuia”, a declarat Alina Gorghiu, în deschiderea evenimentului, citată în comunicat.

Conform ministrului, România a adoptat, în august, a doua Strategie Naţională pentru Agenda FPS şi Planul Naţional de Acţiune pentru următorii patru ani.

„De la începutul războiului, peste 10 milioane de refugiaţi ucraineni au traversat România. Aceasta este populaţia unor ţări precum Grecia sau Suedia. Este mai mult decât populaţia din Austria sau Norvegia. Marea majoritate sunt femei. Acesta este motivul pentru care în Planul nostru naţional de acţiune FPS prevenirea şi combaterea violenţei sexuale şi protejarea femeilor din taberele de refugiaţi sunt priorităţi de top”, a spus Gorghiu.

Ea a adăugat că, în calitate de ministru al Justiţiei, în România, gestionează un domeniu în care femeile „fac legea”.

„Suntem o majoritate sănătoasă. Văd în fiecare zi lucrurile grozave pe care femeile le pot face în justiţie. În septembrie, am fost la Vilnius, unde toţi miniştrii europeni ai Justiţiei au discutat despre crimele oribile comise împotriva femeilor şi copiilor, nu uitaţi despre violul folosit ca armă de război. Nu-mi pot imagina cum am putea face asta fără femei la masă. Trebuie să ajungem la pace. Acţiunea rapidă trimite cel mai puternic mesaj. De aceea, am susţinut cea mai rapidă modalitate de a înfiinţa un Tribunal pentru Crima de agresiune împotriva Ucrainei. Trebuie să aducem liderii ruşi în faţa justiţiei”, a mai afirmat Alina Gorghiu.

Evenimentul a fost organizat în contextul copreşedinţiei României, alături de SUA, Confederaţia Elveţiană şi Africa de Sud. Reprezentanţii din state membre ale Reţelei Globale a Punctelor Focale Naţionale au insistat asupra adaptării eforturilor naţionale privind implementarea agendei FPS la realităţile geopolitice actuale. Reprezentanţii din SUA, Confederaţia Elveţiană, Japonia, Africa de Sud şi Norvegia au accentuat rolul femeilor în domenii noi precum cybersecuritatea.