Alexandru Cumpănașu a fost achitat definitiv în dosarul DNA, în care era acuzat că a obținut ilegal fonduri europene

Curtea de Apel București s-a pronunțat, joi, pentru achitarea definitivă a lui Alexandru Cumpănașu, în dosarul Direcției Naționale Anticorupție în care era acuzat că ar fi beneficiat ilegal fonduri europene, furnizând documente false sau incomplete.

Alexandru Cumpănașu a fost parte în mai multe episoade controversate, fiind acuzat inclusiv că ar fi purtat conversații indecente cu fete minore, pe rețele sociale.

Acesta a avut mai multe apariții în presă în 2019, în urma uciderii nepoatei sale, Alexandra Măceșanu. Acesta s-a folosit de notorietatea căpătată ca purtător de cuvânt al familiei pentru a candida la funcția de Președinte al României la alegerile din 2019, unde a obținut 1,53% din votul național.

Soluția Curții de Apel, mai jos:

Complet: S1 C17 A

Tip solutie: Achitat inculpat

Solutia pe scurt: Decizia penală nr. 913/A din data de 05.06.2025 – În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a C.p.p., admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentin?ei penale nr. 760/18.06.2024 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosarul nr. 34873/3/2022. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând: Constată că prin încheierea din 04.02.2025 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului din infracţiunea de participa?ie improprie (în forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr.78/2000 în infrac?iunea de participa?ie improprie (în forma complicităţii) la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.48 alin.1 C.p. raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr.78/2000. În baza art.396 alin.5 C.proc.pen. rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I C.p.p. achită pe inculpatul Cumpăna?u Alexandru pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie (în forma complicităţii) la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.48 alin.1 C.p. raportat la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr.78/2000. Menţine celelalte dispoziţii din sentinţa penală apelată, în cazul în care nu contravin prezentei. În baza art.275 alin.3 C.p.p. cheltuielile juduciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi, 05.06.2025, prin punerea la dispozi?ia părţilor ?i a parchetului, prin mijlocirea grefei.

Document: 913/2025 05.06.2025