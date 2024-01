„Alege!” este tema Festivalului internațional de film documentar și drepturile omului One World Romania, în acest an

One World Romania, ediția 17, are ca temă în acest an: „Alege!”, transmite publicația Zileșinopți.ro

Festivalul se adresează nu doar unui public angajat socio-politic, cinefil, ci încearcă printr-o selecție cât mai diversă să ofere prilejul unor descoperiri unui public mai larg. În acest sens, ediția de anul acesta aduce un focus țintit pe tineri, prin „Zilele liceenilor”, o extensie a programului „Juriul liceenilor” din anii trecuți, care le va oferi tinerilor timp de 3 zile un spațiu dedicat de explorare în cadrul festivalului.

„E o ediție pentru oricine s-a simțit nevăzut sau nereprezentat”, spune noua directoare a festivalului, regizoarea și producătoarea Andreea Lăcătuș, care face parte dintr-o nouă generație de cineaști români cu rădăcini adânci în societatea civilă, potrivit sursei citate.

OWR17 se va desfășura între 05 – 14 aprilie 2024 în cinematografele Elvire Popesco, Eforie și Union din București, iar în perioada 15 – 25 aprilie o parte din filme vor putea fi văzute și online.

Anul acesta, festivalul va avea trei categorii de evenimente conexe, dedicate comunității, educației și industriei. Accesibilizarea filmului documentar pentru categorii diverse de public, cu o preocupare specială, ediția aceasta, pentru adolescenți și seniori, și conexiunea dintre creatorii din România și cei din spațiul internațional sunt direcții importante ale festivalului.

„Mi-ar plăcea ca OWR să continue să fie un prilej de întâlnire și dezbatere pentru societatea civilă, un spațiu de intersecție între ONG-uri, artiști și un public mai larg, contribuind la normalizarea ideii că arta e ancorată în provocările prezentului și-n societatea din care face parte.”, adaugă Andreea Lăcătuș.

Selecția este curatoriată de Anca Păunescu și Andrei Tănăsescu, iar echipa de preselecție a fost compusă din Victor Morozov, Liri Chapelan și Carmen Lăscoiu.

Abonamentele vor fi puse în vânzare începând cu 10 februarie 2024.

Andreea Lăcătuș este regizoare și producătoare culturală. Scurtmetrajele ei au fost selectate la festivaluri precum Shanghai IFF, Golden Goblet Award (2018) și Sarajevo IFF (2023). Din 2018 a co-creat programe de accesibilizare a culturii în mediul rural și mic-urban și programe de educație prin cinema. În prezent, este bursieră CEC ArtsLink, o rezidență în Statele Unite, unde cercetează impactul pe termen lung al programelor culturale și artistice în comunități vulnerabile. Pregătește un doctorat despre etica producției și reprezentării comunităților vulnerabile socio-economic în filmul de ficțiune din România, cercetare ce stă la baza unui film de lungmetraj cu care se află într-o etapă incipientă de dezvoltare.

ORGANIZATOR: Asociația One World Romania.