Al treilea film din franciza ”Knives Out” se va intitula ”Wake Up Dead Man” şi va fi lansat în 2025 pe Netflix

Detectivul Benoit Blanc, interpretat de Daniel Craig, va reveni pe marile ecrane pentru a rezolva un alt mister în cel de-al treilea film din franciza „Knives Out”, creată de Rian Johnson, care se va intitula „Wake Up Dead Man”, informează site-ul revistei americane Variety, citată de Agerpres.

Rian Johnson a anunţat titlul viitoarei pelicule, precum şi lansarea sa în anul 2025, prin intermediul unui teaser distribuit vineri dimineaţă pe contul său de pe reţeaua de socializare X.

„La început, au ieşit cuţitele. Apoi, iată, sticla s-a spart. Dar cel mai periculos caz al meu de până acum este pe cale să fie dezvăluit”, declară actorul Daniel Craig în acel videoclip de 45 de secunde, făcând referire la titlurile primelor două filme ale acestei francize cinematografice, „Knives Out” (2019) şi „Glass Onion” (2022).

Filmul „Wake Up Dead Man” va fi distribuit de Netflix, ca parte a contractului său încheiat pentru două continuări cu Rian Johnson, în valoare de 450 de milioane de dolari. În ciuda faptului că primul film al francizei, distribuit de Lionsgate, a obţinut încasări de 312 milioane de dolari în box-office-ul mondial, Netflix a ales pentru lungmetrajul „Glass Onion” doar o lansare într-un număr limitat de cinematografe, obţinând 13 milioane de dolari din acele proiecţii, înainte de a îl lansa pe platforma sa de streaming.

Rian Johnson are un program aglomerat în perioada următoare. Scenaristul şi regizorul din spatele filmelor „Looper” şi „Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi” lucrează, de asemenea, la sezonul 2 al serialului „Poker Face”, distribuit de platforma de streaming Peacock şi cu Natasha Lyonne în distribuţie. Totodată, alături de partenerul său de producţie Ram Bergman, el a semnat recent un contract pentru două filme cu studioul Warner Bros, unde va coordona realizarea altor două lungmetraje.