Agnes Keleti, cea mai în vârstă campioană olimpică din lume, a murit la 103 ani

Gimnasta maghiară Agnes Keleti, cea mai în vârstă campioană olimpică din lume, a murit joi, la vârsta de 103 ani, potrivit ofiţerului său de presă, după o viaţă de exod marcată de trauma Shoah.

Agnes Keleti a murit într-un spital din Budapesta, a declarat Tamas Roth pentru AFP, confirmând o informaţie apărută în principalul cotidian sportiv al ţării, Nemzeti Sport, transmite News.ro.

Ea a fost internată săptămâna trecută cu pneumonie, cu câteva zile înainte de a împlini 104 ani.

De cinci ori medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, cu o carieră excepţională, această sportivă neobosită, născută la 9 ianuarie 1921, a avut o viaţă extraordinară.

Ea a câştigat în total zece medalii olimpice, dintre care cinci de aur la Jocurile Olimpice de la Helsinki (1952) şi Melbourne (1956), toate după vârsta de 30 de ani.

Ungaria se afla atunci în spatele Cortinei de Fier, sub control sovietic. „Am făcut sport nu pentru că mă făcea să mă simt bine, ci pentru a vedea lumea”, a declarat ea pentru AFP în 2016.

Agnes Keleti s-a născut la Budapesta sub numele Agnes Klein, înainte de a-şi lua un nume de familie cu sonoritate maghiară.

Chemată în echipa naţională în 1939, ea a fost în scurt timp exclusă din toate activităţile sportive din cauza originilor sale evreieşti.

După ce Ungaria a fost ocupată de cel de-al Treilea Reich în martie 1944, ea a scăpat de deportare obţinând documente false şi asumându-şi identitatea unei tinere creştine, în schimbul tuturor bunurilor sale.

În timp ce se ascundea la ţară, lucra ca menajeră, dar se antrena în secret pe malurile Dunării atunci când avea puţin timp liber.

Tatăl ei şi mai mulţi membri ai familiei sale au fost deportaţi şi exterminaţi la Auschwitz, în timp ce mama şi sora ei au fost salvate de diplomatul suedez Raoul Wallenberg.

La fel ca mulţi alţi sportivi maghiari, Agnes Keleti nu s-a întors acasă după Jocurile Olimpice de la Melbourne din 1956, care au avut loc la câteva săptămâni după eşecul revoltei antisovietice din Ungaria, şi s-a stabilit în Israel.

Ea s-a întors definitiv în Ungaria doar în 2015.

