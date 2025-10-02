Agenție europeană: Romii şi nomazii din UE au mai multe locuri de muncă decât în trecut, însă discriminarea persistă / 25% dintre romii din România declară că au fost discriminaţi

Romii şi nomazii din Uniunea Europeană (UE) au mai multe locuri de muncă şi locuinţe mai bune decât în trecut, însă sărăcia, discriminarea şi segregarea rămân larg răspândite, arată cel mai recent sondaj al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) privind romii şi nomazii (Roma & Traveller Survey) publicat joi. Cercetarea acoperă 10 ţări ale Uniunii Europene, inclusiv România, transmite Agerpres.

Sondajul a evaluat dacă politicile UE şi naţionale de incluziune a romilor au îmbunătăţit accesul romilor şi al nomazilor la drepturile lor fundamentale, comparând rezultatele cu cele ale sondajelor anterioare realizate de FRA. Cercetarea publicată joi a fost realizată în rândul a peste 10.000 de respondenţi romi şi nomazi din 10 state membre ale UE (Bulgaria, Cehia, Franţa, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Portugalia, România şi Spania) şi din trei ţări candidate (Albania, Macedonia de Nord şi Serbia). Interviurile faţă în faţă au avut loc între iunie şi decembrie 2024.

FRA avertizează că există în continuare decalaje semnificative între obiectivele de incluziune a romilor stabilite de UE şi experienţele reale ale comunităţilor de romi şi nomazi, conform unui comunicat al agenţiei. Deşi în unele domenii se constată progrese, persistă decalaje majore între romi şi populaţia generală în ceea ce priveşte discriminarea, sărăcia, locuinţele, educaţia, segregarea şcolară, angajarea, diferenţa de gen, sănătatea.

Conform sondajului, 31% dintre romi şi nomazi se confruntă cu discriminare din cauza originii etnice – un nivel similar cu cel din 2016 (26%). De asemenea, 70% trăiesc în sărăcie. Deşi acest procent este mai mic decât în 2016 (80%), familiile acestor categorii continuă să fie de patru ori mai expuse riscului de sărăcie decât populaţia generală din UE. Copiii sunt cei mai afectaţi de sărăcie şi de dificultăţi economice. 47% trăiesc în locuinţe umede, întunecoase sau fără instalaţii sanitare adecvate. Procentul este mai mic decât în 2016 (61%), dar rămâne departe de media populaţiei din UE (18%). Supraaglomerarea continuă să fie o problemă, 83% locuind în gospodării fără suficiente camere.

În ceea ce priveşte educaţia, 53% dintre copiii romi şi nomazi primesc educaţia timpurie, mai mulţi decât în 2016 (42%). Totuşi, cifra este mult mai mică decât în cazul copiilor din UE în general (95%). Doar 32% finalizează învăţământul secundar superior, comparativ cu 84% dintre elevi în ansamblu.Segregarea în şcoli rămâne răspândită – 46% dintre copiii romi şi nomazi frecventează o şcoală în care toţi sau majoritatea elevilor sunt romi sau nomazi.

În câmpul muncii, 54% au un loc de muncă plătit (43% în 2016), dar nivelurile de angajare sunt în continuare mult sub media generală (75%). În acelaşi timp, 36% dintre romi şi călători s-au simţit discriminaţi atunci când căutau un loc de muncă – de peste două ori mai mult decât în 2016 (16%). Totodată, doar 38% dintre femeile rome şi nomade au un loc de muncă plătit, comparativ cu 69% dintre bărbaţii romi şi nomazi. Deşi gradul de conştientizare privind organismele de egalitate este în creştere, mai puţin de 6% dintre romi şi nomazi raportează cazuri de discriminare, cu mult mai puţin decât în 2016 (16%).

Inegalităţile în domeniul sănătăţii rămân pronunţate. Romii şi nomazii trăiesc, în medie, cu 8 ani mai puţin în cazul bărbaţilor şi cu 7,4 ani mai puţin în cazul femeilor decât populaţia generală din ţările incluse în sondaj.

Sondajul arată că 25% dintre romii din România declară că au fost discriminaţi în anul anterior chestionării, comparativ cu 21% în 2016 (la nivel UE: 31%). 68% sunt expuşi riscului de sărăcie, comparativ cu 70% în 2016 (la nivel UE: 70%). Prin comparaţie, 19% din populaţia generală a României se află în risc de sărăcie. 43% dintre copiii romi din România frecventează o şcoală în care toţi sau majoritatea elevilor sunt romi, comparativ cu 28% în 2016 (la nivel UE: 46%).

Constatările arată că este puţin probabil ca ţările UE să atingă obiectivele pentru 2030 stabilite în Cadrul strategic al UE pentru romi privind egalitatea, incluziunea şi participarea. Doar obiectivele legate de accesul la angajare este probabil să fie îndeplinite, se indică în comunicatul FRA.

Ţările UE se confruntă în continuare cu provocări majore în ceea ce priveşte combaterea atitudinilor negative împotriva romilor şi a discriminării, reducerea sărăciei şi a supraaglomerării locative, îmbunătăţirea educaţiei şi eliminarea segregării şcolare, precum şi crearea de oportunităţi egale pe piaţa muncii pentru femei.

Rezultatele sondajului ar trebui să ajute ţările să dezvolte măsuri mai bine direcţionate, cum ar fi programe de educaţie şi formare pentru sprijinirea tinerilor romi şi femeilor rome, îmbunătăţind astfel perspectivele de angajare şi contribuind la combaterea segregării şcolare, notează comunicatul FRA.

„Acest raport arată că atitudinile negative împotriva romilor continuă să devasteze vieţile romilor şi călătorilor din UE. Accesul mai bun la locuinţe şi la locuri de muncă este un aspect, dar a trăi o viaţă fără discriminare şi prejudecăţi este altceva. Nu putem accepta un progres marginal. Nu putem accepta ca o altă generaţie să crească în excluziune. Ţările UE trebuie să facă mult mai mult pentru a combate atitudinile negative împotriva romilor şi discriminarea, pentru a garanta că romii şi călătorii îşi pot exercita pe deplin drepturile fundamentale”, a subliniat directoarea FRA, Sirpa Rautio, citată în comunicat.