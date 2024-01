Afacerile lui Trump au beneficiat de cel puţin 7,8 milioane de dolari de la guverne străine în timpul preşedinţiei sale, potrivit unui raport al democraţilor. Republicanii îl acuză la rândul lor pe Biden că s-a îmbogăţit cu bani inclusiv din România

Companiile şi afacerile legate de fostul preşedinte republican al SUA Donald Trump au beneficiat de cel puţin 7,8 milioane de dolari ca plăţi externe din 20 de ţări, între care China şi Arabia Saudită, în timpul celor patru ani petrecuţi de acesta la Casa Albă, acuză membrii democraţi ai unei comisii de supraveghere din Congres, potrivit unui raport dat publicităţii joi, scrie news.ro.

Democraţii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor din SUA au declarat că plăţile, detaliate în raportul de 156 de pagini, sunt probabil doar o parte din fondurile străine care i-au fost vărsate lui Trump şi familiei sale în timpul administraţiei sale din 2017-2021.

Ţări precum China şi Arabia Saudită au cheltuit 7,8 milioane de dolari, „adesea cu mare dare de mână”, la proprietăţile lui Trump, potrivit raportului democraţilor din Camera Reprezentanţilor, relatează The Guardian.

Donald Trump a încălcat „în mod repetat şi deliberat” Constituţia SUA „permiţând ca firmele sale să accepte milioane de dolari de la unele dintre cele mai corupte ţări de pe Pământ”, printre care se numără în mod proeminent China, a acuzat joi cel mai important democrat din comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor, Jamie Raskin, dezvăluind raportul de 156 de pagini pe această temă.

Astfel de ţări au cheltuit – „adesea generos”, se arată în raport – pe apartamente şi cazări la proprietăţile deţinute de imperiul de afaceri al lui Trump, „îmbogăţindu-l astfel personal pe preşedintele Trump în timp ce acesta lua decizii de politică externă legate de agendele lor politice, cu ramificaţii de mare anvergură pentru Statele Unite”.

Patru afaceri deţinute de grupul familiei Trump au primit în total plăţi de cel puţin 7,8 milioane de dolari din 20 de ţări în timpul celor patru ani petrecuţi de acesta la Casa Albă, se arată în raport.

CE ŢĂRI AU CONTRIBUIT LA BUNĂSTAREA AFACERILOR LUI TRUMP

„Documentele limitate pe care le-a obţinut comisia arată că, în timp ce Donald Trump era în funcţie, a primit peste 5,5 milioane de dolari de la guvernul chinez şi de la întreprinderi de stat chineze, precum şi alte milioane de dolari de la alte 19 guverne străine, inclusiv Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Malaezia, prin intermediul a doar patru din cele peste 500 de entităţi pe care le deţinea”, a afirmat Raskin.

Şi Turcia face parte dintre ţările enumerate, potrivit Reuters.

O prevedere din Constituţia SUA interzice acceptarea de cadouri de la state străine fără acordul Congresului.

Trump a încălcat tradiţia – şi propriile promisiuni din campania electorală – şi nu a renunţat la afacerile sale sau nu le-a pus într-un fond de investiţii atunci când a preluat mandatul, lăsându-i în schimb pe fiii săi adulţi să le administreze.

Problema fondurilor străine de care au beneficiat afacerile deţinute de Trump a continuat să îl urmărească pe tot parcursul perioadei în care a fost la putere.

PATRU ENTITĂŢI DIN IMPERIUL LUI TRUMP, MENŢIONATE ÎN RAPORT

Cele patru proprietăţi menţionate în raport – Trump International Hotel din Washington, Trump Tower, Trump World Tower din New York şi Trump International Hotel din Las Vegas – au reprezentat mai puţin de 1% din cele 558 de entităţi corporative pe care Trump le-a deţinut direct sau indirect în timp ce era preşedinte, se arată în document.

„Guvernele care au făcut aceste plăţi au căutat rezultate specifice de politică externă din partea preşedintelui Trump şi a administraţiei sale. Fiecare dolar acceptat a încălcat interdicţia strictă din Constituţie privind plăţile de la guvernele străine, pe care părinţii fondatori au adoptat-o pentru a-i împiedica pe preşedinţi să vândă politica externă a SUA liderilor străini”, a acuzat Raskin.

La scurt timp după ce Trump a fost ales, Congresul a început să investigheze potenţialele conflicte de interese.

Investigaţia a dus la o dispută judiciară de lungă durată care s-a încheiat cu o înţelegere, în 2022, moment în care firma de contabilitate a lui Trump, Mazars, a început să furnizeze documentele solicitate.

După ce republicanii au preluat conducerea Camerei anul trecut, comisia de supraveghere a încetat să mai solicite aceste documente. O instanţă districtuală din SUA a pus capăt litigiului în această privinţă. Mazars nu a furnizat documente privind cel puţin 80% dintre entităţile de afaceri ale lui Trump, au declarat joi democraţii.

Trump este favorit pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidenţiale din acest an, în ciuda faptului că se confruntă cu 91 de acuzaţii penale, cu diverse plângeri civile şi cu demersuri pentru a i se interzice accesul în cursa electorală în Colorado şi Maine, în conformitate cu cel de-al 14-lea amendament din Constituţie referitor la participanții la insurecţii.

REPUBLICANII ÎL ACUZĂ LA RÂNDUL LOR PE BIDEN CĂ A BENEFICIAT DE BANI DIN ALTE ŢĂRI, INCLUSIV DIN ROMÂNIA

Raskin a arătat cu degetul spre un aliat important al lui Trump, James Comer din Kentucky, preşedintele republican al comisiei de supraveghere. „Deşi cifrele şi încălcările constituţionale din acest raport sunt şocante, încă nu cunoaştem amploarea plăţilor străine pe care le-a primit Donald Trump – sau chiar numărul total de ţări care l-au plătit pe el şi afacerile sale în timp ce era preşedinte – deoarece preşedintele comisiei, James Comer, şi republicanii din Camera Reprezentanţilor au îngropat orice altă dovadă a corupţiei uluitoare a familiei Trump”, a acuzat democratul.

James Comer – care conduce încercările republicanilor de a-l pune sub acuzare pe Joe Biden pentru presupuse fapte de corupţie ce implică fonduri străine – a emis un comunicat în care întoarce acuzele asupra democraţilor. „Este dincolo de parodie faptul că democraţii îşi continuă obsesia faţă de fostul preşedinte Trump”, a declarat Comer. „Fostul preşedinte Trump are afaceri legitime, dar familia Biden nu are. Soţii Biden şi asociaţii lor au făcut peste 24 de milioane de dolari încasând bani pe numele Biden din China, Rusia, Ucraina, Kazahstan şi România. Nu au fost furnizate bunuri sau servicii, în afară de accesul la Joe Biden şi la reţeaua Biden”, susţine Comer.

În ceea ce priveşte România, republicanul se referă probabil la una dintre acuzaţiile din dosarul de evaziune fiscală deschis pe numele lui Hunter Biden în care fiul preşedintelui Hunter Biden este suspectat că a încheiat o înţelegere cu un om de afaceri român, desemnat doar prin iniţialele G.P. – despre care presa a scris că cel mai probabil este Gabriel Popoviciu – pentru a-l scăpa de acuzaţiile de corupţie.

Republicanii din Camera Reprezentanţilor au iniţiat o anchetă de punere sub acuzare împotriva lui Biden (procedură de impeachment), axată în principal pe fiul său, Hunter. Republicanii susţin că Biden şi familia sa au profitat în mod necuvenit de pe urma acţiunilor politice la care Biden a participat în calitate de vicepreşedinte în perioada 2009-2017 şi că Departamentul de Justiţie a intervenit în scopuri politice într-o anchetă privind impozitele lui Hunter Biden.

Cei mai mulţi observatori spun că republicanii nu au prezentat dovezi convingătoare de corupţie care să-l implice pe Joe Biden, pe membrii familiei sale şi interesele străine. The New York Times, de exemplu, a ajuns recent la concluzia că „multe mesaje citate de republicani ca fiind dovezi de corupţie din partea preşedintelui Biden şi a familiei sale sunt prezentate în afara contextului”.

Joi, pe reţelele sociale, democratul californian Eric Swalwell a declarat: „Niciun preşedinte nu s-a îmbogăţit personal mai mult în timpul mandatului decât Donald Trump. Şi mai ales, în cazul său, din bani străini. Nu vreau să mai aud niciun cuvânt despre acuzaţiile false la adresa lui Biden. Joc, set, meci. Treceţi mai departe”.