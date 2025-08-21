Afacerile din serviciile de coafură şi înfrumuseţare au sporit cu 18,7% în primele şase luni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,2% mai mare în primele şase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut, datorită sporirii afacerilor în serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană şi în activităţile hotelurilor şi restaurantelor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS), cifra de afaceri rulată în serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare a crescut cu 18,7%, în activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană avansul a fost de 5,1% iar în activităţile hotelurilor şi restaurantelor de 1,5%.

Scăderi au înregistrat activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-13,2%) şi activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-5,4%), transmite Agerpres.

Pe serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, însă, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,1% mai mică în perioada ianuarie – iunie 2025.

În luna iunie, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, a crescut, în ritm anual, cu 1,5%, datorită creşterilor înregistrate la serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+10,7%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+4,3%) şi la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+0,8%). Scăderi au înregistrat activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-2,3%) şi activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-1,7%).

Pe serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2025, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 2,5%, comparativ cu luna iunie 2024.

Faţă de mai 2025, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creştere cu 7%, datorită creşterilor înregistrate la activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+32,2%) şi la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+10%). Scăderi au înregistrat activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-5,4%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-2%) şi activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-1,2%).

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2025, faţă de luna precedentă, a crescut cu 0,1%.