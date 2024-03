Aeroportul Iaşi va inaugura noul terminal vinerea viitoare/ Prima cursă: Iași – București cu o aeronavă Tarom

Noul terminal al Aeroportului Iaşi, investiţie care se apropie de 100 milioane de euro, va fi inaugurat vinerea viitoare, urmând ca pasagerii cursei Tarom Iaşi-Bucureşti să facă formalităţile de îmbarcare în noua clădire, transmite News.ro.

Directorul Aeroportului Iaşi, Romeo Vatră, a declarat că intrarea României în Schengen a grăbit deschiderea T4, el precizând că primul zbor din noul terminal va fi Iaşi-Otopeni, programat vineri la prânz.

Începând de duminică, 31 martie, toate zborurile Schengen vor fi operate din noul terminal, în timp ce cursele în ţările non-Schengen vor rămâne în T3.

”Intrarea în Schengen, stabilită la început de an, ne-a devansat calendarul operaţionalizării T4, drept urmare, am apăsat pedala de acceleraţie să putem opera zboruri Schengen şi non Schengen în ultima zi de martie”, a declarat Romeo Vatră.

Noul terminal al Aeroportului Iaşi este de peste zece ori mai mare decât cel vechi, având o suprafaţă de peste 31 de mii metri pătraţi, trei niveluri (subsol, parter, etaj) şi o capacitate minimă de procesare de 3,5 milioane de pasageri anual.

Terminalul T4 are 20 de birouri check-in, 12 sisteme self check-in, 14 porţi de îmbarcare, şase filtre de securitare, trei aviobridge-uri, un salon VIP şi unul de business, spaţii pentru activităţi comerciale, spaţii de relaxare, loc de joacă.

Aeroportul Iaşi şi-a mărit parcarea la 600 de locuri.

Valoarea totală a proiectului de dezvoltare şi modernizare a Aeroportului Iaşi este de aproximativ 100 de milioane de euro, 85 la sută reprezentând fonduri europene.