Aeroportul din Vilnius s-a redeschis după o alertă cu ”baloane” suspecte / Traficul a fost perturbat mai multe ore / Incidentul din Lituania, după unul similar din München, unde aeroportul a fost închis două nopți consecutiv

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, s-a redeschis duminică dimineaţa, după câteva ore de perturbări ale traficului în urma unei alerte privind apropierea unor „baloane” suspecte, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceste incidente sunt în creştere în toată Europa, membrii UE suspectând Rusia că se află în spatele survolurilor unor zone sensibile de la incursiunea a cel puţin 19 drone în spaţiul aerian al Poloniei, la începutul lunii septembrie.

Aeroportul, care fusese notificat la 22:16 (19:16) cu privire la închiderea spaţiului aerian de către agenţia de supraveghere Oro Navigajica, s-a redeschis la ora 04:50, ora locală (01:50 GMT), cu aproximativ douăzeci de minute după ora programată iniţial, a anunţat acesta pe Facebook.

Avioanele care urmau să aterizeze în capitala Lituaniei au fost deviate către Kaunas (centru-sud), Letonia şi Polonia sau au fost întoarse, în timp ce un zbor către Helsinki a fost anulat.

Această perturbare a traficului aerian din Vilnius survine imediat după un caz similar în Germania, la München, unde aeroportul a fost închis timp de două nopţi consecutiv, joi şi vineri, din cauza alertelor cauzate de drone, fiind redeschis sâmbătă.

Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost, de asemenea, nevoite să-şi suspende temporar operaţiunile în septembrie.